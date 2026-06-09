"مجموعة تريندز" ترسم ملامح مرحلة جديدة من الريادة الفكرية العالمية

أبوظبي في 9 يونيو/ وام / عقد مجلس إدارة "مجموعة تريندز" اجتماعه الأول في مقره الرئيسي بأبوظبي، لوضع الخطة الإستراتيجية المقبلة وتحديد مستهدفات العمل المعرفي، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل البحثي والاستشاري على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تحول مؤسسي نوعي شهدته المؤسسة، حيث انتقلت مع مطلع يونيو الحالي، رسمياً من صفة "مركز" إلى "مجموعة متكاملة" ما يعكس نضج التجربة المؤسسية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الجيوسياسية والمعرفية المتسارعة، عبر تبني نموذج عمل تكاملي يضم خمس شركات رئيسية متخصصة.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره فهد عيسى المهري، محمد سالم السالمي، ناصر محمد آل علي، عوض محمد البريكي، اليازية جاسم الحوسني، روضة عبد الله المرزوقي، مريم سعيد الكتبي أعضاء المجلس.