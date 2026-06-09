"موانئ أبوظبي" تطلق التشغيل التجريبي لـ "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" في مصر

سفاجا- مصر في 9 يونيو/ وام / أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن إطلاق التشغيل التجريبي لـ"موانئ نواتوم – محطة سفاجا" في جمهورية مصر العربية، استعداداً للتشغيل الكامل للمحطة في وقت لاحق من العام الحالي.

وقام معالي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، بجولة تفقدية في موقع المحطة الجديدة متعددة الأغراض، اطّلعوا خلالها على عملياتها وأنظمتها وإجراءاتها، والتي ستضمن جاهزيتها التامة وسير عملياتها بسلاسة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ويجري تنفيذ مشروع "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" بموجب اتفاقية امتياز ممتدة لـ30 عاماً تم إبرامها عام 2023 مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض.

وأشاد الفريق المهندس كامل الوزير، بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية في مجال الموانئ البحرية في البحر الأحمر، وفي مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، موضحا أن محطة سفاجا تعد بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وستسهم في خدمة جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، ودعم مشروعات التنمية بشمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، وفي جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، ونقل الحاويات والبضائع في هذه المنطقة.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن مصر تعد إحدى أهم الأسواق الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي وبوابة تجارية رئيسية على طول الشبكة العالمية للمجموعة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أن "موانئ نواتوم – محطة سفاجا‘" ستسهم بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتيح سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكّن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات المائية، معربا عن تطلعه إلى التشغيل الكامل لعمليات المحطة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري، والذي يأتي استكمالاً للتعاون الوثيق مع الشركاء في جمهورية مصر بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة.

ويتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تبلغ 810 ألف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول يصل إلى 1000 متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.

وستكون "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية.

وتحظى جمهورية مصر العربية وحوض البحر الأحمر بموقع محوري في جهود توسيع الشبكة العالمية المتكاملة للتجارة والنقل والمنشآت اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأعلنت "موانئ نواتوم"، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل الموانئ الدولية، في أبريل 2026 عن وصول ثلاث رافعات رصيف، وست رافعات جسرية مطاطية إلى محطتها الجديدة متعددة الأغراض في سفاجا.

وإلى جانب عمليات الشحن الإقليمي للحاويات وخدمات الشحن والتفريغ، أعلنت المجموعة مؤخراً عن انطلاق خدمات السفن السياحية في ثلاث محطات تابعة لها في كل من شرم الشيخ والغردقة وسفاجا في جمهورية مصر العربية، إضافةً إلى خدمات العبّارات بين ميناءي سفاجا ونيوم، بما يدعم انتقال العاملين في موسم الحج بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

كما تقوم المجموعة بتطوير منقطة كيزاد شرق بور سعيد الصناعية واللوجستية بالتعاون مع شركائها في جمهورية مصر العربية عند مدخل قناة السويس على البحر الأبيض المتوسط.

وقامت مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر 2025، بالاستحواذ على حصة 19.3% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري "ما يعادل 279 مليون دولار أمريكي"، لتقوم بعد ذلك بتقديم عرض للاستحواذ على حصص الأغلبية المسيطرة في الشركة.