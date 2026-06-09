حميد بن راشد يمنح نهيان بن مبارك درجة الدكتوراة الفخرية.. ويشهد تخريج دفعة "فخورين بالإمارات" بجامعة عجمان

عجمان في 9 يونيو / وام / شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الخامسة والثلاثين من طلاب جامعة عجمان، دفعة "فخورين بالإمارات"، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقرّ الجامعة.

ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، درجة الدكتوراة الفخريّة في الإنسانيّات، وهي أول درجة دكتوراة فخريّة تمنحها الجامعة في تاريخها، وذلك تقديرا لدور معاليه الوطني الرائد، وما قدمه على مدى عقود من إسهامات بارزة في ترسيخ منظومة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، وبناء مؤسّساتٍ معرفيّة كان لها أثر بالغ في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات.

وانطلقت مراسم الحفل بوصول صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، ومرافقيهما إلى قاعة الحفل، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بما قدمه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من جهود مخلصة أسهمت في تطوير قطاع التعليم، ودعم المبادرات المعرفية والثقافية، التي عزّزت مكانة دولة الإمارات مركزاً للمعرفة والانفتاح الحضاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن معاليه يُعد من الشخصيات الوطنية التي تركت أثراً راسخاً في مسيرة التنمية الإنسانية والثقافية والعلمية للدولة، من خلال إسهاماته الممتدة وعطائه المتواصل في خدمة الوطن والمجتمع.

وهنأ سموه، أبناءه الطلبة وذويهم، مشيداً بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال مسيرتهم الأكاديمية، داعياً الخريجين إلى مواصلة طلب العلم وتطوير قدراتهم، وتسخير معارفهم في دعم مسيرة التقدم والبناء.

وأعرب سموه، عن اعتزازه بما حققته جامعة عجمان من حضور أكاديمي وبحثي متقدم، مؤكداً دورها الرائد بإعداد أجيال مؤهلة، وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة الوطن بمختلف القطاعات.

وشدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على أن الاستثمار في الإنسان ركيزة متينة وأولوية وطنية، تسهم في ترسيخ تنافسية الدولة، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

بدوره، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن منح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، شهادة الدكتوراة الفخرية في الإنسانيات، يجسّد تكريماً مستحقاً لرمز وطني رسخ قيم التسامح والتعايش في مجتمع الإمارات، وأسهم في إعداد أجيال قيادية تتسلح بالعلم والمعرفة.

وتقدم سمو ولي عهد عجمان بالتهنئة للخريجين بهذه المناسبة، مشيداً باجتهادهم وعطائهم لوطنهم، كما بارك سموه لذوي الطلبة الشركاء الحقيقيين في رحلة الكفاح والنجاح.

وقال سموه في كلمة للخريجين: مرحلة العطاء ورد الجميل للوطن تبدأ اليوم بدخولكم ميدان العمل، فدولتكم استثمرت الكثير في تأهيلكم، وتراهن على طاقاتكم، وتنتظر إسهاماتكم في مواصلة مسيرة الريادة.

وأكد سموه، أن جامعة عجمان رسخت مكانتها كمنارة أكاديمية وبحثية رائدة محلياً وإقليمياً، عبر تقديم برامج أكاديمية نوعية تواكب متطلّبات المستقبل، وسوق العمل، مشددا سموه على أنّ رسالة الجامعة ستبقى مرتكزة على بناء عقول الشباب وتمكينهم، كونهما الضمانة الأقوى لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وخلال الحفل، كرم صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي الخرّيجين.

من جهته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن منحه الدرجة الفخرية من جامعة عجمان يمثل مصدر اعتزاز وفخر كبير بالنسبة له، معربا عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على هذا التكريم الذي يعكس تقدير سموه للعلم والتعليم ودورهما في بناء الإنسان والمجتمع.

وأكد معاليه أن هذا التكريم يحمل معاني كبيرة بالنسبة له، كونه صادراً عن قائد وطني حكيم ورائد من رواد التنمية والبناء في دولة الإمارات، مشيداً بما يوليه صاحب السمو حاكم عجمان من اهتمام بالغ بتنمية المجتمع ورفعة الإنسان، سواء في إمارة عجمان أو على مستوى الدولة بشكل عام، وبما يقدمه من دعم متواصل للمبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات أبناء الوطن وبناته وتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر والتعامل بثقة وكفاءة مع تحديات المستقبل.

وأضاف معاليه أن هذه الدرجة الفخرية ستكون بالنسبة له حافزاً إضافياً لمواصلة خدمة الوطن العزيز، وتعزيز الانتماء لأهدافه الوطنية والولاء لقيادته الحكيمة، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، مؤكداً اعتزازه بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تجاه الحاضر والمستقبل، وما تمثله من نموذج في الحكمة والقيادة والاستشراف.

وأشار معاليه إلى أن هذا التكريم يكتسب أهمية خاصة لما يحمله من دلالات وطنية وإنسانية، ولما تعكسه رعاية صاحب السمو حاكم عجمان لحفل التخرج من اهتمام راسخ بالتعليم ودوره المحوري في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجاً حضارياً رائداً في الاستثمار بالإنسان وتعزيز قيم المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة، كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي خير الجزاء على جهوده المتواصلة وعطائه الكبير في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته وطموحاته.

كما أعرب معاليه عن تقديره وامتنانه لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، مشيداً بما حققه سموه من إنجازات ملموسة في مجالات التنمية والتطوير، سواء على مستوى إمارة عجمان أو على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، وما يقدمه من دعم مستمر لمسيرة التعليم والابتكار والتميز الأكاديمي، وتوجه معاليه كذلك بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تقديراً لإسهاماته وعطائه المتواصل في دعم جهود التنمية الشاملة وخدمة الوطن والمجتمع.

وأكد معاليه أن جامعة عجمان نجحت في ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن ما حققته الجامعة من تطور وتميز يعكس رؤيتها الطموحة ورسالتها التعليمية الرائدة، ويجسد في الوقت ذاته توجهات الدولة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات المستقبل، وأعرب عن سعادته بانضمامه إلى أسرة الجامعة من خلال هذه الدرجة الفخرية، متمنياً لها المزيد من النجاح والريادة والتميز في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

وقال معاليه إن النجاحات التي تحققها جامعة عجمان تتناغم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يؤكد دائماً أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل، وأن الدولة ملتزمة بمواصلة تطوير منظومة تعليمية عصرية ترسخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، وتخدم الأولويات التنموية، وتوفر للأجيال الجديدة الفرص الكاملة للتميز والإبداع والابتكار.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، تنظر إلى التعليم باعتباره الوعاء الحقيقي الذي تتجسد من خلاله شخصية المجتمع وهويته الوطنية وقيمه الراسخة، ومن خلاله تتشكل الأهداف الوطنية وتتحقق الإنجازات الكبرى، مؤكداً أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار وتقدم هو ثمرة رؤية قيادية استثنائية تتسم بالشجاعة والإقدام والقدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح والإنجاز.

وفي حديثه إلى الخريجين والخريجات، أوضح معاليه أن الاحتفاء بهم يمثل احتفاءً بالمستقبل ذاته، لأنهم يشكلون الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والتقدم خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن مسؤوليتهم الوطنية تبدأ فعلياً بعد التخرج، من خلال توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم، ودعاهم إلى الاعتزاز بدولة الإمارات والمحافظة على منجزاتها والعمل بإخلاص واجتهاد ومضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى كل ما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن ما يراه في الخريجين والخريجات من طموح وثقة وفخر بجامعتهم ووطنهم يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق، مؤكداً ثقته بقدرتهم على تحقيق الإنجازات والإسهام في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية والعلمية.

واختتم معاليه كلمته بتجديد الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على هذا التكريم الذي يعتز به كثيراً، مشيداً بدعم سموه المتواصل للتعليم العالي والبحث العلمي وحرصه على أن تظل جامعة عجمان مؤسسة وطنية رائدة تسهم في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية، وأكد أن دولة الإمارات ستواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مسيرتها المظفرة نحو مزيد من التقدم والازدهار والريادة العالمية.

كما كرّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي شركاء العطاء والداعمين لمسيرة الجامعة، تقديراً لإسهاماتهم المجتمعية ودورهم في دعم المبادرات التعليمية والإنسانية، وتعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية التي تسهم في إعداد أجيال مؤهّلة لخدمة الوطن والمجتمع.

وشمل التكريم مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الرستماني، مصرف عجمان، خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، الدكتورة رجا عيسى القرق، السيّد سلطان راشد الظاهري، السيّد خليفة جمعة النابودة، السيّد محمد حسين الشعالي، مجموعة كانو، المهندس فتحي عفانة، و شركة البحري والمزروعي، تقديراً لعطائهم المستمرّ.

وحضر الحفل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وعمداء الكليّات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة الخرّيجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمةً وجّه فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه المتواصل للجامعة ومسيرتها الأكاديمية، وإلى سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعته الحثيثة ودعمه المستمر لمسيرة التطوير والتميّز.

وهنّأ الخرّيجين وأسرهم، مؤكّداً أنّ دفعة "فخورين بالإمارات" تجسّد جيلاً يحمل طموحات الوطن وقيمه، ويملك من المعرفة والمهارات ما يؤهّله للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى التزام الجامعة بمواصلة تطوير منظومتها التعليمية والبحثية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزّز جاهزية الخرّيجين لمتطلبات المستقبل، وتوجّه بالشكر والعرفان إلى شركاء العطاء الذين كان لهم الدور البارز في دعم مسيرة الجامعة.

كما ألقى الخرّيج حمدان جمال خميس الشيملي كلمة الخرّيجين، عبّر فيها عن اعتزاز دفعة عام 2026 بالانتماء إلى جامعة عجمان، مثمّنين ما وفّرته الجامعة من بيئة أكاديمية داعمة، وتجربة تعليمية متكاملة أسهمت في بناء معارفهم، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال بثقة إلى المرحلة المهنية المقبلة، بما يمكّنهم من الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن والمجتمع.