أمام منصور بن زايد.. 23 قاضيا وعضو نيابة يؤدون اليمين القانونية للانضمام إلى المنظومة القضائية في أبوظبي

أبوظبي في 9 يونيو / وام / أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 23 من القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد، إيذاناً بمباشرة مهامهم في دائرة القضاء.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين، بأن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تحرص على مواصلة تطوير المنظومة القضائية والعدلية، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة، ويسهم في دعم التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي، وترسيخ بنيتها التشريعية والقضائية المتكاملة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة.

ودعا سموه القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد إلى الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة وصون سيادة القانون، والعمل على تسريع إجراءات الفصل في القضايا، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات وتقديم خدمات قضائية متميزة تتسم بالكفاءة والدقة والسرعة.

من جانبهم، أعرب القضاة وأعضاء النيابة العامة الجدد عن اعتزازهم بنيل هذه الثقة الغالية، مؤكدين التزامهم بأداء الأمانة وتحمل مسؤولية رسالة العدالة بكل نزاهة وإخلاص، وبذل أقصى الجهود لتطبيق القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية معالي المستشار يوسف سعيد العبري، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.