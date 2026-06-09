نجاح تنفيذ تجربة طلابية إماراتية على متن محطة الفضاء الدولية ضمن "Asian Try Zero-G 2025"

دبي في 9 يونيو/ وام / أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، نجاح تنفيذ تجربة علمية طوّرها طلبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة على متن محطة الفضاء الدولية ضمن مسابقة "Asian Try Zero-G 2025" التي تقودها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء والجهات الشريكة ومن بينها المركز، في إنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلبة الإماراتيون في مجالات البحث العلمي وعلوم الفضاء.

وجاء تنفيذ التجربة بعد اختيار فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة لتمثيل الدولة في المسابقة عبر عملية تنافسية شملت 17 مقترحاً علمياً مقدماً من 74 طالباً وطالبة من ثماني جامعات على مستوى الدولة، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة الطلابية والاهتمام المتنامي بالأبحاث المرتبطة بالفضاء.

وشهدت نسخة عام 2025 من المسابقة مشاركة 11 فريقاً يمثلون تسع دول، فيما ضم الحدث الختامي عروضاً تقديمية للفرق المشاركة أعقبها بث مباشر لتنفيذ التجارب على متن محطة الفضاء الدولية؛ حيث تابع فريق جامعة الإمارات المكوّن من ستة طلبة وعضو هيئة تدريس تنفيذ تجربتهم عن بُعد.

وحملت التجربة عنوان "دراسة الحركة التوافقية وتأثير تضاؤل الحركة في الجاذبية الصغرى" ونفذها رائد فضاء وكالة ناسا كريستوفر ويليامز، داخل وحدة التجارب اليابانية "كيبو" على متن المحطة الدولية.

وركزت التجربة التي طورها طلبة الهندسة على دراسة الحركة التوافقية لنظام يتكون من زمبرك وكتلة، وتحليل كيفية تباطؤ الحركة تدريجياً في بيئة الجاذبية الصغرى بما يسهم في تعزيز فهم سلوك الأنظمة الميكانيكية في الفضاء ويدعم تطوير التطبيقات المرتبطة بعمليات الأقمار الاصطناعية والتجارب العلمية المنفذة على متن المحطات الفضائية.

وأجرى الطلبة، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية، سلسلة من التجارب الأرضية باستخدام كتل مختلفة، مع تكرار الاختبارات للتحقق من دقة النتائج واتساقها، ما وفر أساساً علمياً متيناً لتكييف التجربة مع ظروف الجاذبية الصغرى.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المسابقة بإشراف مركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلوم والابتكار وإلهام الأجيال الجديدة وتشجيع الطلبة على الانخراط في الأبحاث التطبيقية والمشروعات العلمية المرتبطة بقطاع الفضاء، بما يدعم بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في مستقبل صناعة الفضاء على المستويين الاقليمي والعالمي.