افتتاح دورة "تأمين الفعاليات" في شرطة دبي

دبي في 9 يونيو / وام / افتتح العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات النسخة السابعة عشرة من دورة "تأمين الفعاليات"، التي تستمر لثلاثة أيام في "روكسي سينما" بمنطقة السيتي ووك، وتهدف إلى نشر مفاهيم التأمين ورفع جاهزية 120 مشاركاً يمثلون 18 مؤسسة شرطية وأمنية ومختصة على مستوى الدولة، إلى جانب موظفي شرطة دبي.

وأكد العقيد أحمد سالم المنصوري، مدير إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه الدورة في تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العاملين، خاصة مع ريادة دولة الإمارات ومكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أن الدورة تركز على تحقيق أهداف رئيسية تشمل نشر مفاهيم التأمين، والقدرة على التعامل الأولي مع المعوقات، ومعرفة وتكامل أدوار جميع الشركاء لضمان أعلى مستويات التعاون والأمن.

وتتضمن أجندة الدورة، التي تنظم بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب ويقدمها خبراء مختصون، تقديم مواد علمية وتدريبات ميدانية عملية مصممة وفق أفضل الممارسات، وذلك لتمكين الكوادر الأمنية والشركاء من أداء مهامهم باحترافية وتطبيق متطلبات الأمن والسلامة الشاملة للجميع في مواقع الفعاليات.