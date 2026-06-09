اكتشاف وجود فيروس "ألونغشان ALSV" في النمسا لأول مرة

فيينا في 9 يونيو /وام/ أعلن باحثون في مركز علم الفيروسات، التابع لجامعة الطب في العاصمة النمساوية فيينا، اكتشاف وجود فيروس "ألونغشان ALSV" لأول مرة في النمسا، وأثبتوا انتشار الفيروس جغرافيًا بشكل واسع، في عدة ولايات شملت فيينا، والنمسا العليا، والنمسا السفلى، وشتايرمارك، وفورارلبرغ.

وأوضحت أحدث دراسة نشرتها جامعة الطب النمساوية، أن نتائج التحليلات الجينية لعينات من حشرات القرّاد، جُمعت على مدار 24 عاماً، خلال الفترة من عام 2000 إلى 2024، شملت نحو ثلاثة آلاف عينة، بالإضافة إلى نحو ألفي عينة دم من المرضى، أظهرت انتشار فيروس "ألونغشانALSV " بين أنواع حشرات القرّاد المحلية منذ 20 عامًا على الأقل.

وأفاد البيان الصادر عن الجامعة، أن الأمراض الفيروسية المنقولة بالقرّاد تشهد تزايداً في أنحاء العالم، ما يشكل خطراً صحياً متنامياً، لأنها تسبب الإصابة بأمراض معروفة، منها فيروس التهاب الدماغ المنقول بالقرّاد وفيروس حمى القرم الكونغو النزفية، موضحا أنه تم خلال السنوات الأخيرة، التعرف على عدد من الفيروسات الجديدة، التي ينقلها القرّاد ومن بينها فيروس "ألونغشانALSV".

يذكر أن الفيروس المذكور ينتقل إلى الإنسان والحيوان "مثل الغزلان" بشكل أساسي عن طريق لدغة القراد المصاب، وتشبه أعراض الإصابة به أعراض الإنفلونزا العادية، والتي تتركز غالباً في الإصابة بالحمى، بينما يصنف الفيروس ضمن مجموعة فيروسات "جينغمن"، ويتميز بهيكل جيني مجزأ، على عكس الفيروسات التقليدية التابعة لنفس العائلة.