شرطة دبي تسرع وتيرة التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومتها الأمنية والخدمية

دبي في 9 يونيو / وام / ترأس سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الأول لمجلس التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً التزام القيادة العامة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بكفاءة العمل الشرطي والإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية.

وناقش المجلس مستهدفات التحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) بهدف تحويل 50% من العمليات الحكومية إلى عمليات ذكية ذاتية التنفيذ، إضافة إلى استعراض التوجهات المتعلقة بنقل خدمات شرطة دبي إلى منظومة القنوات الرقمية المشتركة لحكومة دبي.

وأوضح سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل أن هذه الخطوة الاستراتيجية تسهم في توفير تجربة سلسة ومبتكرة للمتعاملين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتحليل البيانات، واستشراف التحديات المستقبلية، ورفع جاهزية المنظومة الأمنية.

واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الخطط التنفيذية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، واستعراض مسارات العمل المستقبلية التي تضمنت تطوير حوكمة البيانات، وأتمتة العمليات الشرطية والميدانية، ومتابعة مؤشرات الأداء وإدارة المخاطر السيبرانية، وتأهيل الكوادر البشرية رقمياً، بما يرسخ ريادة شرطة دبي ومكانتها العالمية كإحدى أبرز الجهات في الابتكار الأمني والتحول الرقمي.