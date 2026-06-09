استشاري الشارقة يعقد جلسته ال 18 بعد غد الخميس

الشارقة في 9 يونيو/ وام / يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد غد الخميس جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة لسنة 2026م.

يحضر وقائع الجلسة سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيه من الدائرة و الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.