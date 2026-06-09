"الشارقة الرياضي للمرأة" يختتم موسم التايكواندو بدرع التفوق العام ولقبي الآنسات والسيدات

الشارقة في 9 يونيو/ وام / اختتمت أندية الشارقة لرياضة المرأة، موسم التايكواندو بحضور لافت في بطولة كأس الاتحاد للآنسات والسيدات التي أُقيمت في نادي الشارقة للألعاب الفردية، وشهدت تتويج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس المركز الأول في فئتي الآنسات والسيدات، إلى جانب حصوله على درع التفوق العام للموسم لفئة الإناث، في إنجاز يعكس استمرارية حضوره القوي في بطولات الاتحاد.

وتوّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بكأس المركز الأول في منافسات فئة الآنسات، بعد حصده أربع ميداليات ذهبية عبر يمنى ياسر يوسف، ومريم سيد أحمد، وتالين ويلي، وشيخة حسين شريف، كما أضاف ثلاث ميداليات فضية بواسطة همس أحمد إبراهيم، ومروة زهير محمد، وشما محمد يوسف، إلى جانب ميداليتين برونزيتين أحرزتهما جواهر محمد عبدالرزاق، وجنة يوسف حميد.

وحققت لاعبتا نادي كلباء الرياضي للمرأة ريان نجيب، وهند أسامة، ميداليتين ذهبيتين، فيما أحرزت مريم إسماعيل، الميدالية الفضية، ونالت كل من رقية محمد الشراري، ونوران حمدي، الميدالية البرونزية، كما سجّلت لاعبة نادي خورفكان الرياضي للمرأة دانة خميس عبيد، ميدالية فضية، فيما أحرزت ميثة راشد أحمد، الميدالية البرونزية.

وواصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة تفوقه في منافسات فئة السيدات بحصد كأس المركز الأول، بعد تتويج جواهر محمد عبدالرزاق، ونوراي بويرزالوفا، وميسون إيهاب توفيق، بالميداليات الذهبية، فيما أحرزت جنا سمير صلاح، ورناد سعد مفتاح، الميداليات الفضية، ونالت كل من روضة محمد صديق، وشيخة أحمد سالم، وفاطمة موسى ناصر، وشيخة حسين شريف، وريما سعد مفتاح، الميداليات البرونزية.

وحقق نادي كلباء الرياضي للمرأة ثلاث ميداليات ذهبية عبر آمنة محمد اللوغاني، وياسمين ياسر الكندي، وشيماء محمد العواسية، إلى جانب ميدالية فضية أحرزتها مها ربيع خميس.

وشهد ختام الموسم تتويج لاعبات نادي كلباء الرياضي للمرأة بجوائز الأفضل في الفئات المختلفة؛ إذ نالت غنيمة الشراري، جائزة أفضل لاعبة في فئة الزهرات، وعزة أسامة، جائزة أفضل لاعبة في فئة الناشئات، وهند أسامة، جائزة أفضل لاعبة في فئة الآنسات، فيما حصلت آمنة محمد اللوغاني، على جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات.

وقال عبدالله حاتم، المدير الفني للتايكواندو في أندية الشارقة لرياضة المرأة، إن ختام الموسم بهذه النتائج يعد تتويجًا لعمل متواصل امتد على مدار العام حيث يعكس الفوز بكأسي المركز الأول في فئتي الآنسات والسيدات إلى جانب درع التفوق العام لنادي الشارقة الرياضي للمرأة مستوى التطور الذي وصلت إليه اللاعبات والفرق على حد سواء.

وأضاف أن تتويج لاعبات نادي كلباء الرياضي للمرأة بجوائز الأفضل يؤكد نجاح العمل الفني في أندية المؤسسة كافة ويعكس اتساع قاعدة اللاعبات القادرات على التميز والمنافسة.