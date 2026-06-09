شركات ناشئة إماراتية تستعرض حلولاً مبتكرة في الذكاء الاصطناعي خلال "الأثر 2026"

أبوظبي في 9 يونيو/ وام / استعرض عدد من مؤسسي الشركات الناشئة الإماراتية خلال فعالية "الأثر 2026" التي تنظمها "Hub71" في منارة السعديات بأبوظبي، حلولاً مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدين أن منظومة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي أسهمت في تسريع نمو شركاتهم وتوسعها إقليمياً وعالمياً، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية واستقطاب المواهب والاستثمارات النوعية.

وأكد المشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن البرامج الداعمة للشركات الناشئة، وفي مقدمتها "Hub71" وبرنامج "مُزن Hub71"، وفرت منظومة متكاملة للنمو والتوسع عبر الإرشاد وفرص التمويل وبناء الشراكات الإستراتيجية، ما مكّن شركاتهم من تطوير حلول مبتكرة تخدم قطاعات متنوعة تشمل التسويق الرقمي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم.

وقالت مريم العبار، مؤسسة شركة "ReachLLM"، إن الشركة تركز على تعزيز ظهور العلامات التجارية في نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات عالمية مثل ChatGPT وPerplexity وGemini وميزة "Google AI Overviews"، مشيرة إلى مواصلة تطوير منتجات تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بما يعزز حضور العلامات التجارية بصورة أكثر استدامة واتساقاً عبر النماذج اللغوية الكبيرة "LLMs"، وتمكينها من قياس أثر هذا النمو.

وأكدت أن الشركة تتطلع إلى ترسيخ حضورها ضمن منظومة أبوظبي للابتكار والتوسع عالمياً، مع التركيز على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من قناعتها بأن تحسين محركات الإجابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "AEO" يمثل الجيل الجديد من تحسين محركات البحث التقليدية "SEO"، وسعيها إلى قيادة هذا التحول الرقمي انطلاقاً من العاصمة أبوظبي.

من جانبها، قالت شما السعدي، مؤسسة شركة "LiMb"، إن الشركة تطور منصة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم أخصائيي العلاج الطبيعي، من خلال تصميم التمارين العلاجية وإدارة متابعة المرضى خارج العيادات، مشيرةً إلى أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في فعالية "الأثر 2026" أحدث حلولها المبتكرة، فيما لا تزال المنصة في مرحلة ما قبل الإطلاق، تمهيداً لتدشينها رسمياً نهاية الشهر الجاري.

وأضافت أن "LiMb" تعمل بالتوازي على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم يركز على التمارين العلاجية وإدارة الألم؛ حيث يتولى الإشراف الذاتي على أداء التمارين المنزلية بصورة آمنة ودقيقة، عبر تقديم ملاحظات صوتية فورية لتصحيح الوضعيات الحركية، بما يعزز التزام المرضى وتحفيزهم أثناء رحلة التعافي.

وأكدت عفراء الأحبابي، مؤسسة شركة "نبض - NABDH Technologies"، أن الشركة تطور أول منصة إماراتية متخصصة في الذكاء التشغيلي لسير العمل السريري باللغة العربية، صُممت خصيصاً للبيئات الصحية المؤسسية بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالتوثيق الطبي والارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية.

وأضافت أن المنصة تتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسات الصحية الحالية دون إحداث أي تعطيل للعمليات اليومية أو مخاطر سريرية، مشيرةً إلى أن القيمة الأساسية للمنصة تكمن في خفض أعباء التوثيق وتعزيز الكفاءة، مع التركيز على تطويرها باللغة العربية منذ التأسيس، والاعتماد الكامل على استضافة البيانات داخل دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وقال عبدالله العواضي، مؤسس شركة "The AM Lab"، إن الشركة تمثل أول منصة للتصنيع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعنى بتبسيط عمليات المشتريات الصناعية، من خلال تجميع احتياجات الشركات من قطع الغيار عبر منصتها الإلكترونية، ومعالجة الطلبات وتنفيذها خلال أسابيع، وفي بعض الأحيان خلال أيام معدودة.

وأوضح أن الشركة تتخصص في تصنيع قطع الغيار لقطاع النفط والغاز، مع امتلاك القدرة على إنتاج مكونات مخصصة لقطاعي الطيران والدفاع، مستندة إلى شبكة واسعة من الشركاء والموردين لتنفيذ الطلبات بكفاءة عالية، بما ينسجم مع متطلبات برنامج القيمة الوطنية المضافة "ICV" والأجندة الصناعية لدولة الإمارات ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن "The AM Lab" ركزت خلال العام الماضي على بناء شبكة شراكات إستراتيجية على المستويين المحلي والإقليمي لتحفيز التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل الدولة، مشيراً إلى أن المنصة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خاصية التعرف الآلي على خصائص القطع لإصدار عروض أسعار فورية، وهو ما يشكل جزءاً أساسياً من الملكية الفكرية والتقنية الخاصة بالشركة.