هيئة الشارقة للدفاع المدني تحقق انخفاضاً ملحوظاً في الحوادث والحرائق خلال مايو 2026

الشارقة في 9 يونيو/ وام / أكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني تحقيق انخفاض ملحوظ في الحوادث والحرائق خلال مايو 2026 جراء الحزمة المتكاملة من المبادرات والبرامج الميدانية التي تم تنفيذها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية بالإمارة.

وقال سعادة العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني أن نتائج الأداء الإستراتيجي للهيئة خلال مايو 2026 تعكس نجاح الجهود الوقائية والاستباقية مؤكدا مواصلة الهيئة تطوير منظومة الوقاية والسلامة وفق نهج مؤسسي يركز على تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الآمنة بما ينعكس بصورة مباشرة على حماية الأرواح والممتلكات والحد من مسببات الحوادث الأمر الذي أسهم بتسجيل مؤشرات إيجابية تعزز مستهدفات الهيئة الاستراتيجية في هذا المجال.

وأضاف أن هذا التحسن جاء ثمرة تكامل الأدوار بين فرق الهيئة وشركائها الإستراتيجيين من خلال تنفيذ برامج توعية موجهة استهدفت مختلف فئات المجتمع إلى جانب تكثيف أعمال لجان التفتيش المشتركة على المنشآت وتعزيز الرقابة الوقائية فضلاً عن الدور الحيوي الذي تقوم به دوريات الدفاع المدني في متابعة اشتراطات السلامة ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بشكل استباقي.

وأكد أن الهيئة ستواصل الاستثمار في التوعية والتفتيش والجاهزية الميدانية باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على المكتسبات المحققة ورفع مستويات السلامة العامة في إمارة الشارقة.