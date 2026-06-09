"مالية الفجيرة" تنظم ورشة حول إجراءات الأمن والسلامة المهنية

الفجيرة في 9 يونيو/ وام/ نظّمت الدائرة المالية بالفجيرة، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالفجيرة، ورشة "إجراءات الأمن والسلامة المهنية"، بهدف تعزيز ثقافة السلامة الوقائية لدى الموظفين، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وركزت الورشة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل بيئة العمل، واتباع الممارسات الوقائية التي تحد من المخاطر قبل وقوعها، إلى جانب تعريف المشاركين بأنواع طفايات الحريق وآلية التمييز بينها واستخدامها بالطريقة الصحيحة، باعتبارها من الأدوات الأساسية في التعامل الأولي مع الحرائق.

كما تناولت آليات التصرف السليم في حالات الطوارئ والإخلاء، وأهمية سرعة الاستجابة والالتزام بالتعليمات المعتمدة، بما يعزز قدرة الموظفين على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بكفاءة ووعي ومسؤولية.

وأكدت الدائرة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرصها على ترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية في مجال الأمن والسلامة المهنية، وتعزيز الوعي الوقائي لدى العاملين، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمناً ويحافظ على سلامة الأفراد والممتلكات.