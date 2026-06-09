جامعة الفجيرة و"نافس" يحتفيان بخريجي التمريض

الفجيرة في 9 يونيو/ وام/احتفت جامعة الفجيرة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" بخريجي برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض من المستفيدين من البرنامج، وذلك بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد الكعبي، المدير العام لـ مؤسسة الإمارات للدواء، والسيد محمد العلوي، المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الصحية والمؤسسات الطبية الشريكة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود الجامعة الرامية إلى دعم مستهدفات الدولة في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاع الصحي، من خلال إعداد وتأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية اللازمة للانخراط في سوق العمل والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بالدولة.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، أن الجامعة تضع تأهيل الكفاءات الوطنية في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من رسالتها في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. وأشار إلى أن برنامج "نافس" يمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً في دعم الطلبة وتمكينهم أكاديمياً ومهنياً، بما يعزز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل. وأضاف أن توقيع عقود التوظيف مع عدد من المؤسسات الصحية الرائدة يعكس الثقة المتزايدة بمخرجات جامعة الفجيرة وجودة برامجها الأكاديمية، ويجسد نجاح الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة والجهات الوطنية في توفير فرص مهنية نوعية للخريجين، بما يسهم في رفد القطاع الصحي بكفاءات إماراتية مؤهلة.

وأكد سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، أن توقيع عقود العمل مع خريجي جامعة الفجيرة يُعد ترجمة عملية لنجاح الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية وجهات العمل في القطاع الصحي، ويعكس الالتزام بتمكين الكفاءات الوطنية وتهيئتها للانخراط في المهن الحيوية ذات الأولوية. وأضاف أن المجلس يفخر بانضمام هؤلاء الخريجين إلى مؤسسات صحية رائدة، بما يعزز حضور المواطنين في القطاع الصحي، ويسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تدعم استدامة المنظومة الصحية وتواكب تطلعات الدولة للمستقبل.

وشهد اللقاء توقيع عقود توظيف عدد من خريجي برنامج التمريض مع مؤسسات صحية رائدة، من بينها مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، ومجموعة برجيل الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من الجهات الصحية الأخرى، في خطوة تؤكد ثقة هذه المؤسسات بكفاءة خريجي الجامعة وقدرتهم على الإسهام في دعم وتطوير الخدمات الصحية في الدولة.