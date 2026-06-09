برعاية محمد بن سعود بن صقر.. رأس الخيمة تستضيف ملتقى "عهد ووعد" الخميس المقبل

رأس الخيمة في 9 يونيو/ وام/ تنظم إمارة رأس الخيمة يوم "الخميس" المقبل، ملتقى "عهد ووعد" بالمركز الثقافي في رأس الخيمة، برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، وذلك في إطار دعم مبادرة "عهد ووعد" الوطنية والمجتمعية التي أطلقها عدد كبير من فئات المجتمع الإماراتي، لتجسد أسمى معاني الامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ويأتي تنظيم الملتقى تحت شعار "عهد بالوفاء ووعد الانتماء" في ظل التفاعل الواسع الذي تحظى به المبادرة على مستوى الدولة، باعتبارها رسالة رمزية ووطنية تعبر عن ولاء أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتجدد العهد بالانتماء والوفاء والعمل من أجل استمرار مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

وأكد المنظمون أن ملتقى "عهد ووعد" يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي في رأس الخيمة بمختلف فئاته وتنوعه على مبادرة "عهد ووعد" وشرح طبيعة المبادرة باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، مشيرين إلى أن المبادرة انطلقت بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تعبر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة.

وأكدوا أن الملتقى يركز على إبراز قيم مبادرة "عهد ووعد" التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية مهمة، حيث تؤكد على قيم الوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".

ويتضمن الملتقى، الذي يستمر لمدة يوم واحد، برنامجاً متكاملاً يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية، حيث يبدأ بعرض فيلم وثائقي يستعرض مبادرة "عهد ووعد" وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، إضافة إلى رصد حجم التفاعل الشعبي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء بين مختلف فئات المجتمع، ويعقب ذلك كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، يتناول فيها مبادرة “عهد ووعد” باعتبارها مبادرة اجتماعية ووطنية اختيارية، تحمل رسالة رمزية من المجتمع الإماراتي بكل مكوناته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تؤكد معاني الولاء والانتماء والوفاء، وتعكس في الوقت ذاته الإصرار على مواصلة العمل والإنجاز خلف القيادة الرشيدة.

ويسلط معالي الشيخ نهيان بن مبارك الضوء خلال كلمته على ما تمثله هذه المبادرة من نموذج حضاري يعبر عن القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الوفاء والتسامح والتكاتف المجتمعي، فضلاً عن دورها في ترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية وتعزيز الوعي الوطني لدى الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية.

كما يشهد الملتقى كلمات لعدد من المشاركين والداعمين للمبادرة، يتحدثون خلالها عن دلالاتها الوطنية والاجتماعية، وأهمية مثل هذه المبادرات في ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب إبراز المكانة التي تحظى بها القيادة الإماراتية في قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الأنشطة الفنية والأدبية التي تعكس الهوية الثقافية والوطنية لدولة الإمارات، حيث يشارك عدد من المبدعين والفنانين والأدباء في تقديم فقرات متنوعة تستلهم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، بما يسهم في إضفاء طابع ثقافي وإنساني على فعاليات الحدث، إضافة إلى تنظيم تصويت إلكتروني مباشر من قبل الجمهور في رأس الخيمة عبر منصات رقمية تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، بما يتيح للمشاركين التعبير عن دعمهم للمبادرة والمساهمة في إيصال رسالتها الوطنية إلى أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأكدت الجهات المنظمة أن اعتماد التصويت الرقمي يأتي من أجل تيسير عملية المشاركة المجتمعية من كافة الفئات من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهيل وصول المبادرات الوطنية إلى مختلف فئات المجتمع بصورة مبتكرة وعصرية، كما تعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها الدولة في مجالات التحول الرقمي والخدمات الذكية.

وأوضحت أن اختيار إمارة رأس الخيمة لاستضافة هذا الملتقى في مستهل جولة لمبادرة "عهد ووعد" بكافة إمارات الدولة، يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارة في دعم الفعاليات الوطنية والمبادرات المجتمعية الهادفة، إلى جانب اهتمامها المتواصل بتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع.

ويأتي الملتقى أيضاً تأكيداً على النهج الإماراتي الراسخ في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي، وترسيخ العلاقة المتينة بين القيادة والشعب، وهي العلاقة التي شكلت على الدوام أحد أهم عوامل النجاح التي قادت دولة الإمارات إلى تحقيق إنجازات تنموية وحضارية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن "عهد ووعد" هي مباردة مجتمعية وطنية يتبنها المجتمع الإمارات بمختلف فئاته وبما يضمه من مواطنين ومقيمين، ليعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بالإنتماء إلى هذا الوطن والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي دائما ما يقدم لنا المثال والقدوة في دعم كافة الفئات المجتمعية.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس بوضوح حالة التلاحم المجتمعي التي تعيشها دولة الإمارات، وتجسد صورة فريدة للعلاقة الإنسانية والوطنية التي تجمع القيادة بأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، حيث باتت الإمارات نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع متماسك يقوم على قيم التسامح والتعايش والعمل المشترك.

وأضاف أن ملتقى "عهد ووعد" سيحظى بحضور واسع من المسؤولين والشخصيات المجتمعية والثقافية والإعلامية سواء من جانب المؤسسات والهيئات المحلية في رأس الخيمة، إلى جانب مشاركة فاعلة من المجتمع المختلفة، في مشهد يعكس وحدة المجتمع الإماراتي وتكاتفه خلف قيادته الرشيدة، ويؤكد استمرار مسيرة العطاء والعمل الوطني لتحقيق تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية.

وأوضح أن الملتقى يهدف إلى التأكيد على أن قيم الوفاء والانتماء والعمل المشترك ستظل ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات، وأن المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته سيبقى شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة الوطن وقيادته، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال المقبلة.