فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين بعد زلزال الفلبين

مانيلا في 10 يونيو /وام/ واصل رجال الإنقاذ، البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين، بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، و أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32 ألفا آخرين.

وبحسب السجلات الرسمية، يعتقد أن أربعة أشخاص فقط في عداد المفقودين في المقاطعات الجنوبية القريبة من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ، لكن مكتب الدفاع المدني الفلبيني أقر بضرورة تفقد عدد من المباني المنهارة والمتضررة بشدة بشكل دقيق لاحتمال وجود ناجين أو ضحايا.

-خلا-