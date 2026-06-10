الذهب يسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً وانخفاض المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 10 يونيو /وام/ انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط ، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعارالفائدة.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4187.59 دولار للأوقية (الأونصة) ، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس الماضي . وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة إلى 4213.40 دولار.
وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 64.43 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1678.10 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1212.31 دولار.
-خلا-