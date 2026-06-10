الذهب يسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً وانخفاض المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 10 يونيو /وام/ انخفض ⁠الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط ، مما فاقم المخاوف بشأن ​التضخم ورفع أسعارالفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4187.59 دولار للأوقية (الأونصة) ، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس الماضي . وانخفضت ‌العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة ‌إلى 4213.40 دولار.

وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 64.43 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 ​بالمئة إلى 1678.10 دولار، ونزل البلاديوم ⁠0.8 بالمئة إلى 1212.31 دولار.

-خلا-