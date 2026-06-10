سفير الإمارات يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

طرابلس في 10 يونيو/ وام/ التقى سعادة علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس.

ونقل سعادة السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهما لليبيا الشقيقة وشعبها بالمزيد من النماء والازدهار.

من جانبه، حمّل معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يسهم في دفع التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق واسعة.