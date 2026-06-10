"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

المنامة في 10 يونيو/ وام/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وقالت القيادة العامة، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية / بنا/، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.