مايو 2026 يسجل ثاني أعلى درجة حرارة عالمياً

بروكسل في 10 يونيو/ وام/ قال تقرير صادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، إن شهر مايو 2026 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق، في ظل موجة حر مبكرة وغير معتادة ضربت أوروبا الغربية.

وأوضح التقرير أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض عالمياً بلغ 15.81 درجة مئوية خلال مايو، بزيادة قدرها 0.55 درجة مقارنة بمتوسط الفترة 1991-2020، وبفارق 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ليأتي في المرتبة الثانية بعد مايو 2024.

كما سجلت درجات حرارة سطح البحار بين خطي عرض 60 درجة شمالاً و60 درجة جنوباً متوسطاً بلغ 20.90 درجة مئوية، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل لهذا الشهر، بالتزامن مع استمرار تحول المحيط الهادئ الاستوائي نحو ظروف ظاهرة "النينيو" المتوقع تطورها خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت أوروبا الغربية موجة حر مبكرة وشديدة خلال النصف الثاني من مايو، حيث سجلت دول مثل فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال أرقاماً قياسية محلية لدرجات الحرارة، فيما تراوحت درجات الحرارة المحسوسة في بعض المناطق بين 35 و40 درجة مئوية.

وأكدت سامانثا بورغيس، المسؤولة الإستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، أن هذه الموجة تعكس كيف أصبحت الظواهر المناخية المتطرفة تتسارع لتصبح القاعدة الجديدة بدلاً من الاستثناء.

وأشار التقرير إلى أن استمرار اتجاه الاحترار، إلى جانب ارتفاع حرارة المحيطات وتطور ظاهرة النينيو، يزيد من مخاطر تكرار الظواهر المناخية الحادة وشدتها على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة.