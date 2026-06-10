تعاون بين "البلدية" و"تنمية السياحة" في رأس الخيمة لدعم رؤية الإمارة 2030

رأس الخيمة في 10 يونيو/ وام/ وقّعت دائرة بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، اتفاقية تعاون، لتعزيز وتوحيد الجهود المشتركة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات المعتمدة، في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة.

وقع الاتفاقية عن دائرة بلدية رأس الخيمة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي ، مديرها العام، وعن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة سعادة فيليبا هاريسون الرئيسها التنفيذي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يحقق أعلى مستويات الجودة والاستدامة.

وأكد سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي، أن الاتفاقية تجسد التزام دائرة بلدية رأس الخيمة بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات وتحقيق التكامل في الأدوار والمسؤوليات، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات وتوحيد الجهود يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

من جانبها أكدت سعادة فيليبا هاريسون، أهمية هذه الخطوة في ترسيخ التعاون المؤسسي وتطوير قنوات التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات وتعزيز كفاءة العمل المشترك وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما أكدت حرص الهيئة على مواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للعيش والعمل والزيارة.