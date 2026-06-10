الاتحاد الأوروبي يعتزم حشد 25 مليار يورو لدعم الطاقة المتجددة بمنطقة البحر المتوسط

"الاتحاد الأوروبي" يعتزم حشد 25 مليار يورو للطاقة النظيفة في المتوسط

بروكسل في 10 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في منطقة البحر المتوسط، مع خطط لحشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2035.

وكشفت دان يورغنسن مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا ومفوض الطاقة والإسكان ، عن مبادرة “التعاون العابر للمتوسط في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة - T-MED” خلال أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي، ضمن إطار “ميثاق من أجل المتوسط”.

وتهدف المبادرة إلى تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتعزيز التصنيع في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتحديث شبكات الكهرباء، بما يسهم في بناء سوق طاقة متوسطية أكثر تكاملاً واستدامة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه وفر أكثر من 5 مليارات يورو كضمانات عبر صندوق التنمية المستدامة الأوروبي "EFSD+"، بهدف تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة بحلول 2035 في إنشاء قدرة جديدة للطاقة المتجددة تصل إلى 15 غيغاواط، إضافة إلى دعم إصلاحات تنظيمية في الدول الشريكة، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة.

وترتكز المبادرة على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعبئة الاستثمارات عبر إشراك المؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتعزيز التعاون التنظيمي وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير المهارات من خلال مواءمة التدريب المهني مع احتياجات سوق الطاقة، وتحديث البنية التحتية وتشجيع تجارة الكهرباء عبر الحدود، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي للتكنولوجيا النظيفة وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة.

وأطلقت المفوضية الأوروبية دعوات لإبداء الاهتمام موجهة للمستثمرين من القطاع الخاص حتى 15 يونيو الجاري، ولمطوري المشاريع حتى 15 أغسطس، على أن يُعقد أول اجتماع تشغيلي لمنصة الاستثمار الخاصة بالمبادرة في أكتوبر 2026.

ويُتوقع أن تنطلق أولى الشراكات الصناعية في مجال التكنولوجيا النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط بحلول عام 2027، بمشاركة شركات من الجانبين.

وتندرج المبادرة ضمن “ميثاق من أجل المتوسط” الذي أُطلق في برشلونة أواخر عام 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على بناء اقتصادات أكثر استدامة وتكاملاً.