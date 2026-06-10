شراكة بين "راكز" وصندوق محمد بن راشد للابتكار لدعم الشركات المبتكرة

رأس الخيمة في 10 يونيو/ وام/ أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" شراكة إستراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة.

وقع الاتفاقية في مركز كومباس للأعمال، شاكر زينل مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، وياسر عبد الله الأحمد رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والحكومي في "راكز"، فيما يعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بدعم الشركات المبتكرة عبر تسهيل وصولها إلى التمويل، وربطها بمنظومة داعمة للنمو، وإتاحة فرص تساعدها على التوسع وتعزيز حضورها في الأسواق على المدى الطويل.

وسيحصل عملاء "راكز"، من خلال هذا التعاون، على إمكانية الوصول إلى نطاق أوسع من خدمات الدعم المصممة لتسريع نمو الأعمال، بما يشمل قنوات التمويل وخيارات الدعم المالي التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، إلى جانب الإرشاد المنظم والاستشارات المتخصصة التي تساعد الشركات المبتكرة على تعزيز نماذج أعمالها والتوسع بكفاءة أكبر.

وتتيح الشراكة الوصول إلى ورش عمل وبرامج ابتكار مشتركة تركز على مجالات عملية تشمل استراتيجيات النمو والتخطيط المالي والتوسع في الأسواق.

وتترافق هذه الخدمات مع ما توفره "راكز" من إجراءات ميسّرة لتأسيس الأعمال وإصدار التراخيص والدعم التشغيلي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى منظومة أوسع من الشركاء والمستثمرين وشبكات الأعمال. وتهدف هذه العناصر مجتمعة إلى مساعدة الشركات على الانطلاق والنمو والتوسع بثقة أكبر، بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة ذات أثر ملموس.

وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن الصندوق يواصل أداء دور فعال في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، لافتا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات المبتكرة، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى التمويل، وتوفير التوجيه الإستراتيجي، وإتاحة مسارات نمو أكثر فاعلية.

وأضافت أن استمرار التعاون بين مختلف الجهات ضمن منظومة الابتكار، يشكل عاملاً أساسياً في تهيئة بيئة تمكّن الشركات الواعدة من التوسع، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز أثره المستدام على المدى الطويل.

من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن الابتكار يؤدي دوراً محورياً في بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والجاهزية للمستقبل، ومن خلال الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، تعمل "راكز" على توفير مسارات دعم أقوى للشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ضمن منظومتها، بما يتيح لها الوصول إلى الدعم المتخصص وفرص التمويل والشبكات الإستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تسريع مسيرة نموها.

وتجمع الشراكة بين عناصر التمويل والإرشاد والتوجيه ودعم الابتكار، إلى جانب بيئة أعمال ميسّرة وخدمات متكاملة لتأسيس الشركات وتشغيلها، بما يضمن حصول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الذي تحتاجه في مختلف مراحل نموها.

كما ستواصل "راكز" وصندوق محمد بن راشد للابتكار العمل بشكل وثيق لتمكين الشركات المبتكرة من التوسع بثقة والاستفادة من فرص جديدة ضمن منظومة الابتكار المتنامية في دولة الإمارات.