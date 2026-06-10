وزارة الرياضة : "الألعاب الإماراتية" تسهم في بناء قاعدة قوية للأولمبياد الخاص

أبوظبي في 10 يونيو/ وام/ أكد سعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، أن النسخة الثانية من دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص قدمت نموذجا استثنائيا في دعم أصحاب الهمم، وتجربة إنسانية ملهمة تعنى بنسيج مجتمعي قادر على العطاء والنجاح.

وقال سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ ، على هامش فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية والتي اختتمت أمس ، إن هذا النجاح هو إرث مستدام من استضافة العاصمة أبوظبي للأولمبياد الخاص العالمي في عام 2019، والذي تبعه المزيد من التميز للأولمبياد الخاص الإماراتي سواء في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى أو المشاركات الخارجية.

وأشار إلى أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة أكد الأولمبياد الخاص الإماراتي مكانته وقدرته على تحقيق النجاحات واستدامتها، خاصة مع دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع ، لافتا إلى أن هذا النجاح ساهم في تأسيس قاعدة قوية للأولمبياد الخاص.

وتم تنظيم منافسات الألعاب الإماراتية بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة.