​سالم بن سلطان القاسمي يشهد تخريج طالبات مدرسة سعود بن صقر الخيرية برأس الخيمة

رأس الخيمة في 10 يونيو/ وام/ شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الاحتفال الذي أقامته مدرسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة "فرع 4" بتخريج كوكبة جديدة من طالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.

وأقيم الحفل في مسرح جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بحضور عدد من المسؤولين وحشد كبير من أولياء الأمور.

وتضمن الحفل فقرات مبتكرة عكست قدرات الخريجات في مجالات متعددة، وأبرزت مواهبهن القيادية والإبداعية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أشادوا بمستوى التنظيم وبالرسائل الوطنية والتربوية الهادفة التي حملتها فقرات الحفل.

​وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بالمستوى الأكاديمي والتربوي الذي تقدمه مدارس الشيخ سعود بن صقر الخيرية، مؤكداً أن هذه المؤسسات تعكس الفكر الإنساني والتربوي الرائد للقيادة الرشيدة، مقدماً التهنئة والتحية للخريجات، ومقدراً ما بذلنه من جهد، وما حققنه من إنجاز جيد وملحوظ.

​وأعرب عن فخره برؤية هذه الكوكبة المتميزة من الخريجات، اللواتي يمثلن أمل المستقبل والركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات، مؤكدا أن تميزهن هو ثمرة تلاحم جهود الهيئتين الإدارية والتدريسية مع أولياء الأمور، ومعبرا عن ثقته بأنهن سيكنّ خير سفيرات للعلم والمعرفة في مرحلتهن الجامعية المقبلة، ليسهمن بفاعلية في رد الجميل للوطن.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى الخريجات: "أبارك لكنّ تخرجكنّ، وإن حقّاً لكنّ أن تعتززن بالتعليم الجيد الذي حصلتنّ عليه في هذه المدرسة، وبالصداقات والعلاقات القوية التي كوّنتنّها مع زميلاتكنّ ومع معلماتكنّ، راجياً أن يكون ذلك حافزاً لكنّ كي تكنّ دوماً على مستوى الآمال والطموحات، واستثمرن كل ما وهبه الله لكنّ من طاقات وإمكانات، وكنّ دائماً حريصات على التعلم والنمو المستمر، وكلنا ثقة في أنكنّ ستكنّ دوماً مصدر فخر واعتزاز لأنفسكنّ، ولمدرستكنّ، ولدولة الإمارات".

من جانبها أكدت سعادة سمية عبد الله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن تخريج كوكبة جديدة من طالبات الثانوية العامة يمثل محطة مضيئة في مسيرة المؤسسة التعليمية، ويعكس نجاح رؤيتها في توفير تعليم نوعي يواكب تطلعات الدولة ويؤهل الطلبة للمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

​وأعربت عن الفخر بما حققته الخريجات من إنجازات أكاديمية وتربوية، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن.

​وتقدمت بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم والعمل الخير والإنساني، وحرصه الدائم على توفير بيئة تعليمية متميزة تُمكّن أبناء وبنات الوطن من تحقيق طموحاتهم وصناعة مستقبلهم، وهو النهج الذي تسير عليه المؤسسة في جميع برامجها ومبادراتها التعليمية.

​وكرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في ختام الحفل، الطالبات الخريجات وتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية عليهن.