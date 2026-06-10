الإمارات للشحن الجوي تطلق رحلة أسبوعياً إلى ألماتي

دبي في 10 يونيو/ وام/ أعلنت "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن الجوي في طيران الإمارات، اعتزامها إطلاق رحلات شحن جوي أسبوعياً على متن طائرة شحن متخصصة من طراز بوينج F777 إلى مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، ابتداءً من 16 يونيو الجاري.

وتُعد ألماتي أول وجهة للإمارات للشحن الجوي في آسيا الوسطى، ما يتيح لرحلات الشحن الأسبوعية الجديدة من دبي فتح ممر تجاري حيوي جديد يربط المنطقة بشبكة الرحلات العالمية للناقلة، خاصة وأن المدينة التي تعتبر أكبر مدن كازاخستان، تعد مركزاً تجارياً ولوجستياً متنامياً، وتُمثل بوابة اقتصادية وتجارية هامة في آسيا الوسطى.

وستوفر خدمة الشحن الجوي الأسبوعية التي ستُسيّرها الإمارات للشحن الجوي أيام الثلاثاء من كل أسبوع أكثر من 100 طن من سعة الشحن أسبوعياً، ما يتيح تسهيل حركة شحن السلع الأساسية، بما فيها الإلكترونيات والمواد القابلة للتلف والآلات وغيرها من السلع الاستهلاكية، بين ألماتي وبقية أنحاء العالم عبر دبي.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن خدمة الشحن الجوي الأسبوعية الجديدة التي تُسيّرها الإمارات للشحن الجوي إلى ألماتي تنسجم مع دورنا كمحرك يساهم في تعزيز حركة التجارة العالمية، كما يعد افتتاح الخط الجديد خطوة هامة في إستراتيجية الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها العالمية وتعزيز اتصالها بآسيا الوسطى، وهي منطقة تشهد نمواً متسارعاً، حيث ستوفر رحلاتها الأسبوعية فرصاً جديدة للشركات في ألماتي والمناطق المحيطة بها لتوسيع نطاق عملياتها الدولية، إلى جانب تمكين العملاء العالميين من الوصول السريع والمريح إلى سوق استراتيجية عبر طائرات الشحن عريضة الهيكل.

وأضاف أن هذا التوسع يدعم إستراتيجية الشركة للنمو طويل الأجل وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما يساهم في تسريع حركة التجارة الخارجية وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي.

يذكر أن الإمارات للشحن الجوي، تعمل وتماشياً مع الطلب العالمي المتزايد، على تعزيز أسطولها من طائرات الشحن وشبكة رحلاتها العالمية بشكل إستراتيجي، حيث تسلمت أربع طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777 منذ مارس 2026، ومن المقرر استلام ست طائرات شحن أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ليصل أسطول طائرات الشحن التابع لها إلى 22 طائرة بحلول ديسمبر 2026.