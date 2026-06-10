شراكة بين"دبي القابضة للعقارات" وبنك دبي التجاري لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني

دبي في 10 يونيو/ وام/ أعلنت "دبي القابضة للعقارات"، عن شراكتها مع بنك دبي التجاري لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني للعملاء المؤهلين الذين يقومون بشراء عقارات عبر علاماتها التجارية "نخيل" و"مِراس" ودبي للعقارات".

يُتاح البرنامج لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، بما يشمل المؤهلين من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، الراغبين في شراء فلل وشقق على الخارطة أو مكتملة للسكن ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة للعقارات".

ويهدف البرنامج إلى توفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للتملك، بأسعار تفضيلية، وهياكل رسوم جاذبة، وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل رقمياً، وإدارة علاقات مخصصة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المزايا المصرفية المميزة.

ويوفر حلول تمويل تقليدية وإسلامية، رهناً باستيفاء شروط الأهلية والموافقة التنظيمية، ما يوسع مجال الخيارات أمام العملاء في أنحاء الدولة، ويتضمن موافقة مسبقة رقمية مدعومة بتقييم آلي لاستيفاء شروط الأهلية.

وتعد إمكانية الحصول على التمويل ابتداءً من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون العميل قد استوفى شرط سداد 50% من قيمة العقار، من أبرز مزايا البرنامج.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن تمكين العملاء من الوصول إلى خيارات التمويل السكني المواتية في مرحلة مبكرة من رحلة تملّك منازلهم شكّل أولوية قصوى في "دبي القابضة للعقارات"، فيما تأتي الشراكة مع بنك دبي التجاري استجابة لهذه الضرورة الملحة عبر إتاحة وصول مبكر وأكثر تنظيماً إلى حلول التمويل السكني في مشاريع "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون وأصحاب الأعمال الحرة.

من جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إنه من خلال الشراكة مع "دبي القابضة للعقارات"، يعمل البنك على تسهيل الحصول على تمويل سكني من خلال سرعة إنجاز الموافقات المسبقة الرقمية، والخبرة المتخصصة في مجال التمويل العقاري، والكفاءة في عملية التسجيل.