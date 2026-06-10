اعتماد دولي لثلاثة برامج بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات

العين في 10 يونيو/ وام/ حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة الاعتماد الألمانية Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von" Studiengängen -AQAS - لثلاثة برامج أكاديمية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تشمل برنامج بكالوريوس الآداب في الأدب الإنجليزي، وبرنامج بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة التابعين لقسم اللغات وآدابها، وبرنامج بكالوريوس الآداب في اللغويات التابع لقسم العلوم المعرفية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها لجنة الاعتماد التابعة للهيئة عقب المراجعة الأكاديمية التي أُجريت خلال خريف عام 2024، وقد أكدت الهيئة اعتماد البرامج الثلاثة حتى 31 مارس 2031.

ويأتي الإنجاز في إطار جهود الجامعة، لتعزيز جودة برامجها الأكاديمية وتوافقها مع المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن حصول البرامج الثلاثة على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة "AQAS" يعكس التزام الكلية المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والتطوير المستدام للبرامج التعليمية،

وأضاف أن هذا الاعتماد يمثل شهادة دولية على جودة المخرجات التعليمية والجهود التي تبذلها الكلية وأقسامها الأكاديمية في تطوير الخطط الدراسية، وتعزيز بيئات التعلم، وربط البرامج بالاتجاهات العلمية والمهنية الحديثة، كما يعزز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة تسعى إلى تقديم تعليم نوعي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن البرامج الثلاثة تؤدي دوراً مهماً في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات اللغة والتواصل والترجمة والدراسات اللغوية، بما يدعم احتياجات مختلف القطاعات الثقافية والتعليمية والإعلامية والمعرفية في الدولة، مؤكداً مواصلة الكلية العمل على تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد اعتماد هيئة "AQAS" من الاعتمادات الدولية المرموقة في مجال ضمان جودة التعليم العالي، ويستند إلى معايير وإرشادات الجودة الأوروبية في منطقة التعليم العالي الأوروبية "ESG"، بما يضمن توافق البرامج الأكاديمية مع أفضل المعايير العالمية في التعليم والتقييم والتطوير المستمر.