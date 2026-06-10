كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعرض مبادرات استدامة في كلباء

الشارقة في 10 يونيو/ وام/ شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في فعالية "أثر أخضر" البيئية، التي نظمتها دائرة التخطيط والمساحة بكلباء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة الشاملة، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. .

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشاركة الهيئة في المبادرة تأتي تجسيداً لدورها الحيوي كشريك أساسي في دفع عجلة التحول الأخضر في إمارة الشارقة، وتبني أفضل الممارسات البيئية .

وأكد أن الهيئة تلتزم بمواصلة تطوير بنيتها التحتية وتبني أحدث التقنيات العالمية التي تضمن كفاءة الطاقة وتقليل الهدر، مؤكدة أن تضافر الجهود من خلال مبادرات مثل "أثر أخضر" هو السبيل الأمثل لبناء مجتمع حيوي يحافظ على موارده للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن منصة الهيئة تضمنت عرض مشروع التحول إلى الإنارة الموفرة للطاقة، وتوضيح الفرق بين استخدام الإنارة الموفرة للطاقة مقارنة باستخدام أنظمة الإنارة التقليدية من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، العمر التشغيلي، وتقليل الأثر البيئي، كما تم استعراض مبادرة الفاتورة الخضراء، مما يساهم في تقليل استهلاك الورق ودعم التحول الرقمي.

وأضاف أن المنصة شملت عرضاً توعوياً حول أنواع الأنابيب المستخدمة في شبكات البنية التحتية، مع إبراز مزايا الأنابيب البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية.