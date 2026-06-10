إنييستا: الإمارات بيئة مثالية لتطوير المواهب وإسبانيا قادرة على الفوز بكأس العالم

دبي في 10 يونيو/وام/ أكد النجم الإسباني أندريس إنييستا، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رائدة للاستثمار الرياضي وتطوير المواهب، في ظل استقطابها العديد من الأندية والأكاديميات العالمية، مشيراً إلى أن هذا الواقع شجعه على إطلاق أكاديميته لكرة القدم في دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، للإعلان عن إطلاق أكاديمية "إنييستا" لكرة القدم في دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع عبدالرحمن المقبالي، لتكون خامس أكاديمية تحمل اسم النجم الإسباني على مستوى العالم، وتهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الكروية الواعدة وفق منهجية تدريبية متكاملة.

وحضر المؤتمر سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأندريس إنييستا، وعبدالرحمن المقبالي، والنجم الفرنسي الدولي السابق إريك أبيدال،إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي.

وأوضح إنييستا أن الأكاديمية ستعتمد فلسفة تركز على بناء شخصية اللاعب إلى جانب تطوير قدراته الفنية، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية تساعد الأطفال والفتيات على التعلم والاستمتاع بكرة القدم وتحقيق التطور المستمر.

وقال: "مهمتنا لا تقتصر على إعداد لاعبي كرة قدم فقط، بل نسعى أيضاً إلى بناء شخصيات متميزة ترتكز على قيم إنسانية أساسية مثل الاحترام والعدالة والمساواة، لأن النجاح الرياضي لا ينفصل عن القيم التي يتحلى بها اللاعب".

وأضاف أن الأكاديمية ستعمل تحت إشراف كوادر فنية إسبانية متخصصة يتم اختيارها بعناية، لضمان تحقيق التوازن بين التطوير الرياضي والتربوي للمواهب الشابة.

وأكد إنييستا أن إطلاق الأكاديمية في دبي يمثل خطوة مهمة بالنسبة له، خاصة أنه يقيم في الإمارات مع عائلته منذ عام 2023، وقال: "أشعر بأن الوقت مناسب لرد الجميل لكرة القدم، وللمساهمة في تطوير الأجيال الجديدة من اللاعبين، ليس فقط من خلال تعليمهم المهارات الفنية، بل أيضاً عبر مساعدتهم على بناء مسار واضح لتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه".

من جانبه، أعرب عبدالرحمن المقبالي، الشريك المحلي في المشروع، عن سعادته بإطلاق الأكاديمية، مؤكداً أن الشراكة مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية تمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي في دبي.

وقال إن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مثمناً الدعم المستمر الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي للمبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي.

وأبدى إنييستا ثقته بقدرة منتخب إسبانيا على المنافسة بقوة في كأس العالم 2026 التي تنطلق غداً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكداً أن المنتخب الإسباني يعد من بين أبرز 3 منتخبات مرشحة للفوز باللقب.

وأشار إلى أن تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا يعكس قوة الجيل الحالي وقدرته على تكرار إنجاز التتويج بكأس العالم، لافتاً إلى أن اللاعبين يمتلكون الخبرة اللازمة لخوض المباريات الكبرى والتعامل مع الضغوط، فضلاً عن تمتعهم بدرجة عالية من الاحترافية.