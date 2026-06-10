وفد "المعارف الاستراتيجية" بعجمان يطلع على تجربة "بيئة"

عجمان في 10 يونيو/ وام/ اطلع وفد من برنامج المعارف الاستراتيجية في حكومة عجمان على تجربة مجموعة بيئة في الاستدامة والابتكار، خلال زيارة ميدانية إلى مقر المجموعة في الشارقة .

واستقبل الوفد خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بيئة، وعدد من القيادات التنفيذية في المجموعة.

وتعرف المشاركون خلال الزيارة إلى مسيرة مجموعة بيئة ومنظومة أعمالها المتكاملة، ودورها في تطوير حلول عملية في قطاعات البيئة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة. وشملت الزيارة جولة ميدانية في مجمع إدارة النفايات التابع للمجموعة ، اطلع خلالها الوفد على التقنيات والعمليات المستخدمة في فرز النفايات وإعادة تدويرها، إلى جانب المبادرات التي تنفذها المجموعة لدعم الاقتصاد الدائري وتطوير ممارسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد.

وأكد أعضاء الوفد أهمية الاطلاع على هذه التجربة الوطنية المتقدمة، وما تقدمه من نماذج عملية لتحويل مفاهيم الاستدامة إلى تطبيقات مؤسسية واضحة الأثر، مشيرين إلى أن الزيارة أسهمت في توسيع معارفهم حول أفضل الممارسات في الابتكار البيئي وإدارة العمليات المستدامة.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات الحكومية، الذي يركز على تمكين القيادات من الاطلاع على التجارب الوطنية الرائدة، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات والفرص الناشئة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.