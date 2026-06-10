"ياس كلينك" يجري أول استبدال جزئي للركبة بالروبوت والذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 10 يونيو /وام/ نجح مستشفى "ياس كلينك"، في إجراء أول عملية استبدال جزئي لمفصل الركبة باستخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، لمريض إماراتي يبلغ من العمر 74 عاماً، في إنجاز يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار في الرعاية الصحية والتقنيات الطبية المتقدمة.

وتعد عملية الاستبدال الجزئي لمفصل الركبة خياراً علاجياً متقدماً للمرضى الذين يتركز الضرر لديهم في جزء محدد من المفصل، إذ يتم استبدال الجزء المتضرر فقط مع المحافظة على الأجزاء السليمة من العظام والأربطة والغضاريف، بما يسهم في تسريع التعافي واستعادة الحركة بصورة أسرع مقارنة بالعديد من الإجراءات التقليدية.

ولعبت تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في نجاح العملية، من خلال تزويد النظام بالمعطيات والتعليمات الدقيقة اللازمة للتخطيط والإجراء الجراحي، فضلاً عن توفير قياسات دقيقة وتخطيط متقدم قبل العملية، ودعم الجراح أثناء تنفيذها للوصول إلى أعلى درجات الدقة في محاذاة المفصل وتثبيت الزراعة.

وأكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك، أن إجراء أول عملية استبدال جزئي لمفصل الركبة بتقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي يشكل محطة مهمة في مسيرة المستشفى نحو تقديم رعاية صحية متقدمة مدعومة بأحدث التقنيات الطبية والكفاءات المتخصصة، مشيرة إلى مواصلة الاستثمار في الابتكار الطبي واستقطاب الخبرات العالمية بما يضمن توفير أفضل النتائج العلاجية للمرضى ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأوضح الدكتور فوزي مازق، استشاري جراحة العظام في ياس كلينك، أن الجراحة الروبوتية تمثل نقلة نوعية في مجال استبدال المفاصل، إذ تتيح الحصول على قياسات دقيقة للغاية ووضع خطة علاجية مصممة خصيصاً لكل مريض، كما تسهم في تحقيق دقة أعلى أثناء الجراحة والمحافظة على الأنسجة السليمة قدر الإمكان، بما ينعكس إيجاباً على سرعة التعافي وتحسين النتائج الوظيفية للمفصل.