"بيت الخير" تنفق 19 مليون درهم في مايو

دبي في 10 يونيو /وام/أعلنت جمعية بيت الخير، أن إنفاقها لشهر مايو الماضي قفز إلى ما يزيد قليلاً عن 19 مليون درهم استفادت منه 41 ألفا و984 أسرة منها مبلغ 5 ملايين درهم أسهمت به الجمعية ضمن مبادرة "مكرمة العيد"، التي نفذتها هيئة تنمية المجتمع وتم تحويله عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" ليبلغ إنفاق هذا العام حتى نهاية مايو 101,5 مليون درهم.

وتصدر مشروع المساعدات الطارئة هذا الإنفاق، حيث قدمت الجمعية ما قيمته 5,8 مليون درهم لرفع الكرب عن أكثر الناس حاجة كما أنفقت "بيت الخير" على الدعم الإنساني 1,1 مليون درهم لدعم المرضى المحتاجين من خلال مشروع "علاج" وقدمت لدعم تعليم أبناء الأسر المعسرة مبلغ 414,3 ألف درهم.

وساهمت الجمعية في دعم الأسر بمبلغ 721 ألف درهم صرفتها كمساعدات نقدية خلال الشهر بالإضافة لدعم أسر الأيتام بمبلغ 1,7 مليون درهم وتقديم 114 ألف درهم لدعم أصحاب الهمم.

ووزعت الجمعية حصص اللحوم الطازجة عبر مشروع الأضاحي الذي بلغ ما أنفقه 1,4 مليون درهم وذلك لدعم المستحقين خلال أيام العيد وعززته من خلال مشروع نسك الذي قدم أيضاً ما قيمته 816 ألف درهم من لحوم العقائق والنذور ليضافا إلى مشروع المساعدات الغذائية الذي بلغت قيمة ما وزعه 346,5 ألف درهم.

كما وزعت "بيت الخير" عيديات نقدية بقيمة 2,2 مليون درهم وساهمت في تعزيز فرحة العيد بتوزيع كسوة ملابس على أبناء الأسر المسجلة بقيمة 1,1 مليون درهم منها مليون درهم تبرع بها بنك دبي الإسلامي.