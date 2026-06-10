سلطان بن أحمد القاسمي يحضر تخريج الدفعة الخامسة لقادة المستقبل بجامعة الشارقة

الشارقة في 10 يونيو/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، اليوم، حفل تخريج الدفعة الخامسة للطلبة المشاركين في مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين، وذلك في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة.

استهل الحفل بالسلام الوطني، ليقدم بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، كلمةً قدم فيها الشكر والامتنان إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على دعمه للشباب وتكريمهم مما يسهم في تحقيق كافة أهداف المبادرة وتأهيل الطلبة المتميزين.

وأضاف عجمي أن الجامعة تواصل التزامها بإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على القيادة والابتكار، وتسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، لأن الشباب اليوم ليسوا قادة الغد وحسب، بل هم شركاء الحاضر وصناع المستقبل، بما يحملونه من طاقات واعدة وأفكار مبتكرة تمكنهم من مواجهة التحديات وتحويلِها إلى فرص للإنجاز والتقدم.

وهنأ مدير الجامعة الطلبة الخريجين من البرنامج، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والاستفادة مما تعلموه خلال كافة فعاليات المبادرة داخل وخارج الدولة.

وقدم كل من الطالب فارس المالك والطالبة شما الشحي، عرضاً بعنوان "الدروس المستفادة من معسكر القيادة الإماراتي في سنغافورة"، تناولا فيه تجربة الطلبة في المعسكر، والفوائد العديدة التي خرجوا بها من هذه التجربة المتميزة، وما اطلعوا عليه من التجارب المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في عدد من التخصصات. وكان الطلبة المشاركون قد انتظموا في المعسكر الذي نظمته جامعة الشارقة في سنغافورة، وذلك استكمالاً لبرنامج قادة المستقبل الذي استمر لمدة 6 أشهر من التدريب وورش العمل والمحاضرات، ونظمه معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة.

وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة والحضور عرضاً مرئياً تحدث فيه خريجو الدفعات السابقة من مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين عن استفادتهم من البرنامج على صعيد التطوير الأكاديمي والعلمي والشخصي، مشيدين بما تقدمه كافة الفعاليات والأنشطة التأهيلية والتدريبية في تطوير المهارات والقدرات والإعداد المتكامل للمنتسبين.

وقدم الطلبة الخريجون من المبادرة، ثلاثة مشروعات مبتكرة تبرز رؤيتهم حول المساهمة في نمو المجتمع، هي: مشروع قيادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع تقييم سلوك المجتمع تجاه إعادة التدوير في الشارقة، إلى جانب مشروع عن إدارة المياه الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدم الطلبة عدداً من المقترحات والتوصيات المستقبلية للمشاريع الثلاثة.

وأبرزت المشروعات المتنوعة التي قدمها الخريجون، المهارات العديدة التي اكتسبها الطلبة خلال التحاقهم بالبرنامج، والتي تنوعت ما بين القيادة والمهارات العلمية والبحثية والابتكار والتعاون وحل المشكلات والمهارات الإدارية والتنظيمية وربط الأهداف بالمخرجات التعليمية وإجراء الدراسات المجتمعية.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في نهاية الحفل، بتكريم الخريجين والخريجات من المبادرة، الذين بلغ عددهم 27 طالباً وطالبة من كليات جامعة الشارقة المختلفة.

وتهدف مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين إلى بناء القدرات والمعارف المهنية والعملية للطلاب المتفوقين وصقل مهاراتهم للدخول في سوق العمل، وتزويد الطلبة المشاركين بالأدوات اللازمة لبناء مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل من خلال ورش العمل المتخصصة والإرشاد الوظيفي والزيارات الميدانية، مما يسهم في دعم توجّه التوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية لجامعة الشارقة.