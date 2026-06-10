مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في الذكاء الاصطناعي يجمع قادة الفكر وصناع القرار

دبي في 10 يونيو /وام/نظمت "مجموعة دبي للجودة" اليوم، فعاليات "مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي" تحت شعار "المستقبل الآمن: هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية"، في فندق الحبتور بالاس – دبي برعاية هيئة دبي الرقمية وبمشاركة أبرز قادة الفكر وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وقادة التحول الرقمي وخبراء البيانات.

وشكل الحدث منصة تفاعلية أفسحت المجال أمام الشخصيات المشاركة لتبادل الخبرات والرؤى حول ثلاثة محاور أساسية اشتملت على هندسة الجودة الذكية والقيمة النوعية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال الدولي إلى جانب الجاهزية للمستقبل وبناء المواهب المحترفة، وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لهندسة الجودة الذكية وضمان مستقبل رقمي مستدام.

وجاءت الجهود في إطار التزام المجموعة بإعادة تعريف التميّز المؤسسي من منظور استباقي تلبية لمستهدفات الأجندات الوطنية وانسجامًا مع رؤى الحكومات الذكية.

وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس مجلس إدارة "مجموعة دبي للجودة"إن المجموعة تؤمن بترسيخ منظومة الجودة والحوكمة الاستباقية يشكل ركيزة أساسية لدعم جاهزية المستقبل وتعزيز تنافسية مؤسساتنا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويأتي "مؤتمر الجودة والتميز المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي" ليجسد التزامنا بتفعيل الحوكمة الرشيقة وتطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي والمعايير الدولية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الجودة الذكية بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة ويعزّز مسيرة التميّز المؤسسي في الحكومات الذكية".

وذكرت الدكتورة سميرة شالوه المدير العام لمجموعة دبي للجودة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا رئيسيا في تعزيز التميز المؤسسي من خلال رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف وتحسين تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة وفعالية، مشيرة إلى أن مستويات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي تختلف بين القطاعات حيث حققت بعض القطاعات مثل التجزئة مستويات متقدمة من النضج في استخدام هذه التقنيات بينما لا تزال قطاعات أخرى في مراحل التطوير الأولى.

وأضافت أن دولة الإمارات تمتلك كفاءات وطنية متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويات الاستراتيجية والقيادية والتنفيذية، مؤكدة أهمية مواصلة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وفقا لمتطلبات كل مستوى وظيفي كما شددت على ضرورة تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع بما يدعم التحول الرقمي ويرفع مستويات التنافسية والتميز المؤسسي.

وشهد المؤتمر عددا من الجلسات منها جلسة "بناء القدرات والمواءمة مع الأجندات الوطنية" بمشاركة سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية والدكتورة سعاد الشامسي مستشار اول لعمليات الطيران والذكاء الاصطناعي وكذلك جلسة "تحديات التميز المؤسسي في ظل الذكاء الاصطناعي" بمشاركة هدى حمدان الشيخ مديرة الذكاء الاصطناعي ورئيسة قطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية بحكومة دبي ومحمد المظرب مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ببلدية دبي وعمار علي الأصبحي مستشار قانوني وخبير في التشريعات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى ورشة عمل Agentic AI قدمتها الدكتورة سميرة شالوه المدير العام لمجموعة دبي للجودة.

وحرص المتحدثون والمشاركون خلال فعاليات المؤتمر على معالجة موضوعات محورية أهمها التحول المؤسسي من إدارة الجودة الشاملة إلى منظومة التميز الحكومي واستخدام AI Agent في التدقيق اللحظي ورصد الانحرافات لتعزيز الاستباقية وتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل الكوادر وبناء المواهب المحترفة للتعامل مع تقنيات المستقبل مع استعراض ISO/IEC 42001 وISO/IEC 23894 كأطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي واستخلاص توصيات "هندسة الجودة والحوكمة الاستباقية".