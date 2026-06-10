مصر تعلن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز بشكل كامل

القاهرة في 10 ⁠يونيو/وام/ أعلنت مصر أنها أنهت ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز بشكل كامل.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم إن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ

الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال أحد أكبر ‌العوائق ⁠أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما ‌يمهد الطريق أمام

مرحلة ⁠أكثر نشاطا في أعمال ​البحث والاستكشاف ⁠وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية ".

وأضاف الوزير ​أن "إنهاء ملف المستحقات لا يعد مجرد ​تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية ⁠لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال

السنوات الماضية".من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري ثبات معدل التضخم الأساسي عند 13.8% في مايو ⁠دون تغيير عن أبريل .

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