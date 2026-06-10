افتتاح النسخة الـ 57 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"

الشارقة في 10 يونيو / وام /افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة اليوم فعاليات النسخة الـ 57 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتستمر فعالياته حتى 14 يونيو الجاري بمشاركة قياسية تضم 400 عارض يمثلون 19 دولة من مختلف أنحاء العالم ونخبة من كبار المصممين والصناع والخبراء العالميين في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.

وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع واطلع على أحدث المجموعات والابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات وآخر خطوط الموضة والتصاميم المعاصرة التي تقدمها الشركات المحلية والدولية المشاركة، كما زار عدداً من الأجنحة الدولية الكبرى المشاركة التي تعرض أحدث إصدارات الساعات الفاخرة و مجموعات من مجوهرات الألماس والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة.

كما التقى الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين المشاركين ضمن منصة "صاغة الإمارات" واستمع منهم إلى شرح حول أبرز مشغولاتهم الذهبية وتصاميمهم الفريدة التي تمزج بين الأصالة الإماراتية والمعاصرة وتواكب أحدث خطوط الموضة العالمية مع الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي خلال الجولة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات والساعات.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المعارض المتخصصة في الإمارة تعكس المكانة المتنامية للشارقة على خريطة صناعة المعارض إقليمياً ودوليا ودورها في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية مشيراً إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يمثل إحدى الفعاليات الرائدة التي تجسد هذا النجاح بما يواصل تحقيقه من حضور دولي واسع وإسهام فاعل في دعم قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز فرص التواصل بين أبرز الجهات والشركات العاملة في هذا المجال، مشيداً بجهود غرفة وإكسبو الشارقة التي أسهمت في ترسيخ مكانة المعرض كمنصة دولية تجمع نخبة الشركات والعلامات المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات واستمرار دوره في دعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام المصممين والشركات المحلية لتعزيز حضورهم وتوسيع نطاق أعمالهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن المعرض يمثل إحدى أبرز المنصات المتخصصة التي تسهم في دعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز فرص التواصل والشراكات بين الشركات والعلامات التجارية والخبراء من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض يأتي في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متواصلاً على الصعيد الدولي الأمر الذي يعزز أهمية الحدث ودوره في مواكبة المتغيرات والفرص التي يشهدها هذا القطاع الحيوي مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تولي اهتماماً خاصاً بالمبادرات النوعية المصاحبة للمعرض وفي مقدمتها منصة "صاغة الإمارات" التي تمثل مساحة مهمة لتمكين المصممين والمبتكرين الإماراتيين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض إبداعاتهم والتفاعل مع كبرى الشركات والعلامات المتخصصة بما يسهم في دعم الصناعات الإبداعية الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الواعد.

بدوره أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن النمو المتواصل في عدد العارضين والدول المشاركة في المعرض يعكس المكانة الراسخة التي وصل إليها الحدث على خريطة المعارض المتخصصة ويؤكد تنامي ثقة الشركات والعلامات العالمية بالسوق الإماراتي وبالفرص التي توفرها إمارة الشارقة لقطاع المعارض وسياحة الأعمال، مؤكداً حرص إكسبو الشارقة على مواصلة تطوير تجربة العارضين والزوار من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التنظيمية واللوجستية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تعزيز نجاح المعرض وترسيخ مكانته كمنصة دولية تجمع أبرز الفاعلين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات.

ويضم المعرض مجموعات حصرية ومتنوعة تشمل مجوهرات الألماس الفاخرة والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة ومجوهرات الموضة والأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ كما يواكب المعرض أحدث التوجهات العالمية من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدّات صناعة المجوهرات وتغليفها.

ويوفر المعرض لتجار الذهب والمجوهرات والساعات فرصة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات التجارية والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج والتوريد من كبرى الشركات والمصنّعين الدوليين فيما يمنح المستهلكين فرصة للتعرف على أحدث التصاميم والتشكيلات العالمية واقتناء قطع حصرية بأسعار تنافسية مباشرةً من المصدر الأمر الذي يعزّز مكانة المعرض بوصفه وجهة متكاملة تلبّي تطلعات التجار والمستهلكين في هذا القطاع الحيوي.

ويكشف المعرض عن قطع فنية استثنائية ومجموعات محدودة الإصدار بتصاميم مستوحاة من ثقافات متعددة تجمع بين الذهب والزمرّد والياقوت والأوبال ومن ضمنها تصاميم فريدة تشارك بها منصة "صاغة الإمارات" التي تستعرض الحرفية المحلية العالية والتراث الإماراتي الأصيل في تصميم الذهب والمجوهرات وتتيح للمصمّمين والمبتكرين الإماراتيين الشباب فرصة التواجد والتنافس جنباً إلى جنب مع كبار العارضين والعلامات العالمية إلى جانب مشاركة واسعة لكبرى العلامات التجارية المحلية التي رسّخت حضورها في سوق الذهب والمجوهرات بدولة الإمارات.