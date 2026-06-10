مجلس الشارقة الرياضي وجامعة كلباء يبحثان تعزيز الشراكة

الشارقة في 10 يونيو / وام بحث مجلس الشارقة الرياضي وجامعة كلباء، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، خلال اجتماع عُقد بمقر الجامعة، بحضور وفد من المجلس برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وضم وفد المجلس سعادة الدكتور عبدالله محمد المليح، وسعادة المستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة، وسعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي، وخالد محمد رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الاتصال الحكومي، فيما كان في استقبالهم الأستاذة الدكتورة نجوى محمد الحوسني مدير جامعة كلباء، والأستاذ الدكتور جورج ناسيس نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.

واطلع وفد المجلس خلال الزيارة على مرافق الجامعة ومنشآتها والخدمات التي تقدمها، كما جرى بحث البرامج والمبادرات المشتركة التي يمكن تنفيذها بما يسهم في خدمة الطلبة عموماً، والرياضيين المتميزين منهم على وجه الخصوص، إلى جانب مناقشة فرص تبادل الخبرات الأكاديمية والفنية بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية الرياضية والأكاديمية، ويسهم في إعداد كوادر شبابية تجمع بين التفوق العلمي والتميز الرياضي.