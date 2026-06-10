افتتاحيات كأس العالم... سجل حافل بالنتائج اللافتة والأرقام التاريخية

أبوظبي في 10 يونيو /وام/ حظيت المباريات الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، باهتمام استثنائي على مدار تاريخ البطولة، باعتبارها البداية الرسمية للحدث الرياضي الأكبر عالمياً، وشهدت عبر أكثر من 9 عقود العديد من النتائج اللافتة التي تراوحت بين التعادلات السلبية والانتصارات الكبيرة التي حملت مؤشرات مبكرة على قوة بعض المنتخبات.

وتنطلق غداً النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تجمع المباراة الافتتاحية منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب “مكسيكو سيتي ستاديوم” في المكسيك.

وعلى مدار النسخ ال 5 الأخيرة من البطولة، ابتسمت الأرض لأصحابها في ثلاث مناسبات خلال المباريات الافتتاحية، بفوز ألمانيا على كوستاريكا في نسخة 2006، والبرازيل على كرواتيا في نسخة 2014، وروسيا على السعودية في نسخة 2018، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل بين جنوب أفريقيا والمكسيك في نسخة 2010، بينما خسر أصحاب الأرض مرة واحدة عندما فاز منتخب الإكوادور على نظيره القطري في افتتاح نسخة 2022.

وعلى امتداد تاريخ البطولة، انتهت أربع مباريات افتتاحية فقط بالتعادل السلبي، كانت الأولى بين إنجلترا وأوروجواي في نسخة 1966، ثم مباراة المكسيك والاتحاد السوفيتي في نسخة 1970، تلتها مواجهة البرازيل ويوغسلافيا في نسخة 1974، قبل أن تتكرر النتيجة ذاتها في لقاء ألمانيا الغربية وبولندا خلال نسخة 1978.

وفي المقابل، شهدت بعض المباريات الافتتاحية نتائج كبيرة من حيث عدد الأهداف، إذ سجلت ثلاث نسخ أعلى حصيلة تهديفية في تاريخ الافتتاحيات، بدأت عام 1934 بفوز إيطاليا على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 7-1، ثم فوز البرازيل على المكسيك 5-0 في نسخة 1954، قبل أن يعادل المنتخب الروسي هذا الرقم بتغلبه على المنتخب السعودي بالنتيجة ذاتها في افتتاح نسخة 2018.

كما شهدت المباريات الافتتاحية ثلاثة تعادلات إيجابية فقط، كانت أولاها بين سويسرا وألمانيا بنتيجة 1-1 في نسخة 1938، والثاني بين إيطاليا وبلغاريا بالنتيجة ذاتها في افتتاح نسخة 1986، والثالث بين جنوب أفريقيا والمكسيك بنتيجة 1-1 أيضا في نسخة 2010.

يُذكر أن نسخة 1934 شهدت إقامة ثماني مباريات افتتاحية في توقيت واحد، فيما أقيمت أربع مباريات افتتاحية في كل من نسختي 1954 و1962.