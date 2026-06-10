"الشؤون الإسلامية" تفتتح مسجد السلسبيل في الشارقة

الشارقة في 10 يونيو / وام / افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، مسجد "السلسبيل" بمنطقة القطينة 1، في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية الدينية وتعزيز خدمات المساجد بمختلف مناطق الإمارة، بما يواكب النمو العمراني والسكاني ويوفر بيئة إيمانية متكاملة للمصلين.

وشهد الافتتاح سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، بحضور عدد من المسؤولين.

وأكدت الدائرة أن المشروع يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى عمارة بيوت الله وتوفير مرافق دينية متكاملة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتسهم في تعزيز رسالتها الدينية والاجتماعية.

ويتميز مسجد "السلسبيل" بطراز معماري إسلامي مستوحى من العمارة الفاطمية، يجمع بين الأصالة وجماليات التصميم، ليشكل إضافة نوعية إلى المعالم الدينية والعمرانية في المنطقة، وتبلغ سعته نحو 400 مصلٍ، منها 50 مخصصة لمصلى النساء، ويضم مرافق خدمية متكاملة تشمل دورات مياه ومواقف للسيارات، إضافة إلى سكن للإمام.

وشُيّد المسجد بمنارة يزيد ارتفاعها على 30 متراً.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم بيت الشارقة الخيري تقديراً لإسهامه في دعم مشروع بناء المسجد، كما كرم رئيس الدائرة الجهات المنفذة للمشروع من استشاري ومقاول، تثميناً لجهودهم في إنجازه وفق المواصفات المعتمدة والمدة الزمنية المحددة.

وألقى الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني بالدائرة، كلمة أكد فيها أهمية عمارة المساجد ودورها في بناء الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن المساجد تمثل منارات للهداية والعلم والقيم، وتسهم في ترسيخ الهوية الإسلامية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية، أن افتتاح المسجد يأتي ضمن منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تنفذها لخدمة مساجد الإمارة ورعاية شؤونها، بما يعزز مكانة المسجد في المجتمع ويرسخ القيم الإسلامية السمحة.