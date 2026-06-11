"طيران الإمارات" تستقبل المستشار الألماني على متن طائرتها "A380" خلال معرض "ILA" برلين

برلين في 11 يونيو /وام/ تفقد مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميزر، اليوم، طائرة طيران الإمارات الإيرباص "A380" خلال افتتاح معرض "ILA" برلين 2026.

وكان في استقبال المستشار الألماني، السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لمنطقة شمال ووسط أوروبا.

كما رحبت طيران الإمارات بعمدة برلين كاي فيغنر، ورئيس وزراء ولاية براندنبورغ الدكتور ديتمار فويدكه على متن الطائرة.

ومن المقرر أن تستقبل الناقلة في اليوم الثاني من هذا المعرض العالمي المتخصص في مجال الطيران والفضاء، الدكتور ديتمار فويدكه رئيس وزراء ولاية براندنبورغ، ومانويلا شفيسيغ رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ فوربومرن و مايكل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، وسفين شولتسه رئيس وزراء ولاية ساكسونيا- أنهالت، وماريو فويغت رئيس وزراء ولاية تورنغن على متن أكبر طائرة ركاب في العالم.

وشكلت طائرة الإمارات الأيقونية من طراز إيرباص "A380"، عامل جذب رئيسي للزوار في المعرض، وقد استقطبت أعداداً كبيرة من زوار قطاع الطيران والتجارة، بالإضافة إلى وفود وطنية ودولية رفيعة المستوى.

وتشارك طيران الإمارات في معرض "ILA" برلين، الذي يُقام في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، بطائرتها "A380" ذات الأربع درجات، مؤكدةً بذلك التزامها الراسخ بهذا الحدث الرائد في مجال الطيران والفضاء في أوروبا.

وتُعتبر طائرة طيران الإمارات الإيرباص "A380" أكبر الطائرات والوحيدة من نوعها في المعرض، حيث حرصت الناقلة على عرض طائراتها من هذا الطراز في معرض "ILA" برلين منذ عام 2010، مما يُبرز التزامها الراسخ تجاه السوق الألمانية والأوروبية، والذي يمتد لعقود من التعاون والشراكات الإستراتيجية والمنافع المتبادلة.

وتُعتبر ألمانيا من أهم أسواق طيران الإمارات منذ ما يقرب من أربعة عقود، وشكلت الناقلة جزءاً لا يتجزأ من المجال الجوي والمدن والمجتمعات الألمانية منذ عام 1987، ولا تزال ملتزمة بدعم السياحة والاقتصاد في هذا السوق فضلا عن رحلاتها اليومية الحالية إلى فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ ودوسلدورف، تؤكد طيران الإمارات التزامها بإطلاق رحلات يومية منتظمة إلى برلين وشتوتغارت.

وستوفر هذه الخطوط للمسافرين من السياح ورجال الأعمال رحلات ربط إلى 50 وجهة حول العالم مع توقف واحد فقط في دبي، كما ستساهم هذه الرحلات في توفير مئات فرص العمل في ألمانيا وجذب المزيد من التدفقات السياحية عالية القيمة.