"زايد لأصحاب الهمم" توقع اتفاقية لدعم الطلبة في ورش التأهيل

أبوظبي في 11 يونيو/ وام/ وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز هولستك الطبي، بهدف دعم طلبة أصحاب الهمم في ورش التأهيل بالهيئة، وتعزيز جاهزيتهم الصحية والمهنية، بما يسهم في تمكينهم ورفع فرص دمجهم في بيئات العمل المناسبة لقدراتهم واحتياجاتهم.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة التأهيل المهني، من خلال شراكات متخصصة تربط بين التقييم الصحي والمهني والنفسي، وخطط التدريب والتشغيل، بما يضمن إعداد الطلبة والمتدربين بصورة أكثر تكاملاً للانتقال من بيئة التأهيل إلى سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في تقديم خدمات تقييم تشمل فحوصات اللياقة الطبية، وتقييم بيئة العمل، وتحديد الاحتياجات الصحية والمهنية، إلى جانب إعداد تقارير طبية ومهنية تساعد في تحديد المهام والوظائف المناسبة لأصحاب الهمم، وضمان مواءمتها مع معايير الصحة والسلامة المهنية.

كما تشمل مجالات التعاون دعم خطط التأهيل والتدريب المهني، من خلال تقييم قدرات المتدربين على أداء المهام، وتقديم توصيات طبية ومهنية لتحسين أدائهم، وتعزيز جاهزيتهم للتوظيف، إضافة إلى اقتراح التعديلات المناسبة لبيئات العمل، وتوفير الأدوات المساعدة عند الحاجة.

وتتضمن التعاون في تنفيذ برامج توعية وتثقيف وورش عمل مشتركة حول الصحة المهنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتدريب موظفي الهيئة والعاملين مع أصحاب الهمم على إجراءات السلامة المهنية، بما يسهم في بناء بيئات تدريب وعمل أكثر أماناً وشمولاً.

وقال سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تطوير مسارات التأهيل المهني لأصحاب الهمم، من خلال ربط التدريب بالتقييم الصحي والمهني والنفسي، بما يساعد على تحديد قدرات كل فرد واحتياجاته، ومواءمة بيئات العمل والمهام مع إمكاناته.

وأضاف أن تعاون الهيئة مع مركز هولستك الطبي يعزز جاهزية الطلاب أصحاب الهمم منتسبي الهيئة للانتقال من ورش التأهيل إلى فرص العمل المناسبة، ويدعم توفير بيئات أكثر أماناً وشمولاً، ترتكز على التقييم المتخصص والتوصيات المهنية الدقيقة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في بناء شراكات نوعية تسهم في تمكين أصحاب الهمم، وتحويل التأهيل إلى مسار عملي نحو الإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

من جانبه أكد البروفيسور الدكتور نهيان هلال ، المدير التنفيذي لمركز هولستك الطبي، أن توقيع الاتفاقية مع هيئة زايد لأصحاب الهمم يُمثل خطوة إستراتيجية ومحورية تعكس التزام المركز الراسخ بدعم التوجهات الوطنية لإمارة أبوظبي في تمكين أصحاب الهمم.

وأضاف أن الشراكة مع الهيئة تجسد التكامل بين القطاعين الصحي والمجتمعي، لافتا إلى أن المركز سيعمل من خلال الاتفاقية على تقديم تقييمات صحية ومهنية متقدمة، وفحوصات لياقة صحية متخصصة تساهم في مواءمة الوظائف وتعديل بيئات العمل لتكون آمنة وشاملة لأصحاب الهمم، مؤكدين التزام المركز بتوفير أعلى معايير الصحة المهنية لدعم مسيرة تمكينهم واستقلاليتهم.