"المجلس الأوروبي": الاتفاق حول ميزانية الاتحاد الأوروبي مرتبط بالتوافق على ضرائب جديدة

بروكسل في 11 يونيو/ وام/ قال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية طويلة الأجل، المتعددة السنوات، القادمة للاتحاد الأوروبي هذا العام دون اتفاق على الضرائب الجديدة على مستوى الاتحاد، وذلك في رسالة وجهها لقادة دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا كوستا في رسالته، القادة، الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل يومي 18 و19 يونيو الجاري، لمواصلة العمل على اقتراح ميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات بقيمة تقارب 2 تريليون يورو.

وقال : " إنه يجب أن نركز في نقاشنا على العناصر الرئيسية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، ويشمل ذلك إحراز تقدم في الموارد الجديدة الخاصة، والتي ستكون حاسمة لتلبية طموحاتنا بالوسائل اللازمة".