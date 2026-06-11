"فيفا": مونديال 2026 يتجه لتحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري

مكسيكو سيتي في 11 يونيو/ وام/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الطاقة الاستيعابية النهائية للملاعب الـ16 المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.

وأكد "فيفا" أن الملاعب المستضيفة أصبحت جاهزة لاستقبال ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم، مع توفير تجربة جماهيرية عالمية المستوى في جميع المباريات، بما يعكس المكانة الاستثنائية للحدث الكروي الأكبر عالمياً.

ويأتي الإعلان عن السعات الرسمية للملاعب ضمن الاستعدادات التشغيلية الأخيرة قبل انطلاق البطولة، وسط توقعات بتحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري المسجل في نسخة عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الإقبال الكبير على النسخة الحالية التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وبلغ عدد الحضور التراكمي في نسخة مونديال 1994 "أيضاً في الولايات المتحدة" حوالي 3.5 مليون مشاهد، وهو مرشحٌ لأن يُقْصَى في هذه النسخة أيضا.

وأوضح "فيفا"، أن نسخة 2026 ستسجل أرقاماً غير مسبوقة على صعيد عدد المنتخبات والمباريات والجماهير، بما يعزز انتشار اللعبة عالمياً ويؤسس لمعايير جديدة في التفاعل الجماهيري مع البطولة.

وتتصدر مدينة مكسيكو سيتي قائمة الملاعب من حيث السعة الجماهيرية بـ 80,824 متفرجاً، تليها نيويورك/نيوجيرسي بـ"80,663" متفرجاً، فيما تبلغ سعة ملعب دالاس "70,649" متفرجاً، وملعب لوس أنجلوس "70,492" متفرجاً.

وتضم قائمة الملاعب أيضاً أتلانتا "68,239 متفرجاً"، وهيوستن "68,777"، وفيلادلفيا "68,324"، وخليج سان فرانسيسكو "68,827"، وكانساس سيتي "69,045"، وسياتل "66,925"، وبوسطن "64,146"، وميامي "64,478"، وفانكوفر "52,497"، ومونتيري "51,243"، وغوادالاخارا "45,664"، وتورونتو "43,036 متفرجاً".