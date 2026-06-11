جواهر القاسمي تصدر قرارا بتعيين شيخة السويدي مديرا لنادي سيدات الشارقة

الشارقة في 11 يونيو / وام / أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، اليوم قراراً إدارياً بتعيين شيخة السويدي مديراً لنادي سيدات الشارقة إحدى مؤسسات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة التابع لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وذلك اعتباراً من 15 يونيو الجاري في خطوة تعكس التزام إمارة الشارقة بمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي وتؤكد أن خدمة الجمهور هي جوهر العمل المؤسسي ومحركه الرئيس والذي لأجله تُبنى مؤسسات أكثر قدرة على تلبية احتياجات أفراد المجتمع والاستجابة لتطلعاته بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا القرار تأكيداً على رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة التي تركز على الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية والقيادات المتميزة ممن كان لها دور أساسي في تطوير العمل المؤسسي من خلال الجهود الحثيثة والعمل المستمر الذي يهدف إلى الارتقاء بمجتمع إمارة الشارقة.

وستتولى شيخة السويدي في منصبها الجديد مسؤولية قيادة أعمال نادي سيدات الشارقة والإشراف على كافة جوانبه التشغيلية والإدارية بما يضمن تحقيق أهدافه المؤسسية وتعزيز كفاءة خدماته وعملياته وستشمل مهامها الإشراف على تنفيذ الخطط الإستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والجودة والتميز المؤسسي إلى جانب قيادة مبادرات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في بيئة العمل.

وتشمل مسؤولياتها كذلك الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات وضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بتجربتهم من خلال تقديم خدمات استثنائية ومنتجات متميزة وذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الشخصية والمجتمعية بشكل متكامل وفي مساحة ذات خصوصية تامة للسيدات انعكاساً لنهج إمارة الشارقة في تمكين المرأة إلى جانب استقطاب الكفاءات وتأهيلها وتطويرها والاستفادة من خبراتهم في مختلف مرافق النادي التجميلية والرياضية والترفيهية وإشراك فرق العمل في البرامج التطويرية المستدامة بهدف دعمهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها بما يتناسب مع أهداف نادي سيدات الشارقة وتطلعات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

إلى جانب ذلك، ستعمل على تحقيق التكامل المؤسسي مع مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة من خلال تمثيل نادي سيدات الشارقة أمام مختلف الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الإستراتيجيين وبناء شراكات فاعلة ومستدامة تسهم في دعم رسالتها وأهدافها ومواءمة الخطط والمبادرات في النادي مع توجهات المجموعة.

وتتمتع شيخة السويدي بخبرة مهنية واسعة إمتدت لأكثر من 12 عاماً في نادي سيدات الشارقة اكتسبت خلاله خبرات متنوعة في مجالات العمليات والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وقد بدأت مسيرتها المهنية في مركز كولاج عام 2014 قبل أن تتولى عدة مناصب إدارية وقيادية أسهمت في صقل خبراتها وتعزيز دورها في دعم المسيرة التنموية للمؤسسة.

ويعد نادي سيدات الشارقة منذ تأسيسه في عام 1982 وجهة رائدة تضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والتعليمية المصممة خصيصاً للسيدات والأطفال حيث يجمع بين الرفاهية والترفيه بأسلوب متناغم كما ينظم عددا من الفعاليات والأنشطة على مدار السنة لدعم المواضيع المتعلقة بالمجتمع والفنون والصحة إلى جانب مبادرات المسؤولية المجتمعية والمعارض والماراثونات والندوات ومجموعة متنوعة من ورش العمل.

وانضم نادي سيدات الشارقة إلى مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة وهي منظومة مؤسسية أطلقت في عام 2025 تحت مظلة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتهدف المجموعة إلى تطوير وإدارة وجهات الضيافة والترفيه التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتقوّي الترابط المجتمعي وتدعم الإثراء الثقافي في إمارة الشارقة.