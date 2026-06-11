افتتاح عيادة متخصصة للأمراض الموسمية في أبوظبي

أبوظبي في 11 يونيو/ وام/ افتتح مستشفى لايف كير – المصفح، التابع لبرجيل القابضة، عيادة متخصصة للأمراض الموسمية، بهدف دعم صحة العاملين وأفراد المجتمع من خلال خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.

حضر الافتتاح معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وعدد من كبار قادة المجموعة.

تقدم العيادة خدمات متكاملة تشمل التقييم الطبي، والعلاج، والفحوصات الوقائية، والاستشارات، وتثقيف المرضى، إلى جانب المتابعة والدعم طويل الأمد للعاملين وأفراد المجتمع، مع التركيز على تشخيص وعلاج مجموعة من الحالات الشائعة، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة، فضلاً عن الحالات التي تتطلب متابعة تخصصية دقيقة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إن منطقة المصفح تضم قوة عاملة كبيرة ومتنوعة تؤدي دوراً محورياً في مسيرة التنمية بالدولة، مؤكداً أن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم مسؤولية مشتركة، وأن العيادة تستهدف توفير رعاية تخصصية مدعومة بالفحوصات الوقائية والتثقيف الصحي للعاملين وأفراد المجتمع، بما يجسد التزام برجيل القابضة بتقديم خدمات صحية متاحة وسريعة الاستجابة ومرتكزة على احتياجات المجتمع.

وأكد سعادة الدكتور فيصل الأحبابي، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، أن افتتاح العيادة يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز الخدمات التخصصية الداعمة للوقاية والكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، بما يسهم في حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتقال العدوى ودعم الجاهزية والاستجابة الطبية، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لبناء منظومة صحية أكثر استباقية ترتكز على الوقاية، وتضع الإنسان أولاً، وتوفر رعاية صحية عالية الجودة يسهل الوصول إليها.