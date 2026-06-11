بلدية عجمان تنفذ مشاريع إستراتيجية لتصريف مياه الأمطار بقيمة تتجاوز 109 ملايين درهم

عجمان في 11 يونيو / وام / تواصل دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتطوير شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار في مناطق الصفيا، وشارع الشيخ زايد، ومركز المدينة بتكلفة إجمالية تتجاوز 109 ملايين درهم، بهدف الحد من التجمعات المائية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة حياة السكان انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المشاريع تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات بكفاءة عالية خلال الحالات المطرية، موضحا أن مشروع منطقة الصفيا بشارع جزيرة أبو موسى تبلغ تكلفته 22.5 مليون درهم لشبكة يبلغ طولها 5 كيلومترات، حيث وصلت نسبة إنجاز الشبكات إلى 35% ومحطة الضخ إلى 40%.

وبين المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، تفاصيل المشاريع الأخرى؛ إذ تبلغ تكلفة مشروع شارع الشيخ زايد الممتد بين جسري الشيخ خليفة والشيخ مكتوم 25 مليون درهم بنسبة إنجاز تقارب 40%، في حين يغطي مشروع مركز المدينة شوارع حيوية بتكلفة 61.5 مليون درهم لشبكة طولها 8.3 كيلومترات، محققاً نسبة إنجاز بلغت 65% لشبكات التصريف و53% لمحطة الضخ الرئيسية.

وتتوقع الدائرة الانتهاء من جميع هذه المشاريع خلال الربع الرابع من العام الجاري، مما سينعكس إيجابا على انسيابية الحركة المرورية، وحماية البنية التحتية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة.