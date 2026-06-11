راشد بن حميد يستقبل شركاء العطاء الداعمين لجامعة عجمان

عجمان في 11 يونيو/وام/ استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، شركاء العطاء من المؤسّسات والشخصيات الوطنية الداعمين لطلبة جامعة عجمان، معبرا عن تقديره لإسهاماتهم النوعية في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، وتعزيز فرصهم في مواصلة تحصيلهم الأكاديمي، بما يجسّد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وأكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أنّ جامعة عجمان، وبدعم ورعاية صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تواصل ترسيخ رسالتها الأكاديمية والإنسانية في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الطلبة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأنّ التعليم يمثّل الاستثمار الأهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أنّ دعم الطلبة وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية لا يقتصر على كونه دعماً أكاديمياً فحسب، بل يعدّ استثماراً مباشراً في طاقات الوطن وقدراته البشرية، مؤكّداً أنّ الشراكة بين المؤسّسات التعليمية والشركات في مختلف القطاعات تمثّل نموذجاً متميزاً يعكس وعياً وطنياً بأهمية التعليم ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إنّ ما تقدّمه المؤسّسات الوطنية ورجال الأعمال والداعمون من مساهمات نوعية لطلبة الجامعة يجسّد صورة مشرّفة لثقافة العطاء الراسخة في دولة الإمارات، ويعكس التزاماً حقيقياً بالمشاركة في بناء أجيال تمتلك العلم والمعرفة، والقدرة على الإسهام الفاعل في خدمة وطنها ومجتمعها.

وأكّد أنّ جامعة عجمان ماضية في تعزيز بيئتها التعليمية والبحثية، وترسيخ مكانتها مؤسّسة أكاديمية غير ربحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة تدعم رسالتها الأكاديمية والمجتمعية، وتسهم في توفير فرص تعليمية نوعية للطلبة.

وشمل الاستقبال مجموعة عبد الواحد الرستماني، ومثّلتها هدى عبد الواحد الرستماني، المديرة التنفيذيّة، ومجموعة الرستماني، ومثّلها حسن عبد الله الرستماني، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصرف عجمان، ومثّله مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي، وخطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، ومثّلها الدكتور نجيب الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والدكتورة رجاء عيسى القرق، ومثّلها عمر القرق، وسلطان راشد الظاهري، ومثّله سعيد سلطان الظاهري، وخليفة جمعة النابودة، ومثّله جمعة خليفة النابودة، ومحمد حسين الشعالي، ومجموعة كانو، ومثّلها مشعل كانو، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس فتحي عفانة، ومثّله كلّ من الدكتور عمر فتحي عفانة وأحمد فتحي عفانة، ومجموعة البحري والمزروعي، ومثّلها كلّ من عصام راشد المزروعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلي راشد المزروعي، الرئيس التنفيذي، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في دعم الطلبة والمبادرات التعليمية والإنسانية التي تتبناها الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عن بالغ تقديره وامتنانه لشركاء العطاء على دعمهم المستمر لرسالة الجامعة وطلبتها، مؤكّداً أنّ هذه الشراكات تمثّل عنصراً محورياً في تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقال إنّ جامعة عجمان تنظر إلى التعليم بوصفه رسالة وطنية وإنسانية تتطلّب تكامل الأدوار بين المؤسّسات الأكاديمية ومختلف مؤسّسات المجتمع، مشيراً إلى أنّ مساهمات شركاء العطاء تحدث أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الطلبة، وتسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة تعزّز من فرص التميز والابتكار والنجاح.

وأضاف الدكتور كريم الصغير أنّ الجامعة تحرص على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات، بما يدعم رؤيتها في إعداد أجيال مؤهّلة تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلها للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

شهد اللقاء أجواءً عكست عمق العلاقة التي تجمع جامعة عجمان بشركائها والداعمين لمسيرتها، والالتزام المشترك بمواصلة دعم الطلبة وتمكينهم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع المعرفة والاستثمار في الإنسان.