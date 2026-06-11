معرض "فرصة" في عجمان يوفر أكثر من 400 شاغر وظيفي للمواطنين

عجمان في 11 يونيو / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان معرض "فرصة" للتوظيف في القطاع الخاص، والذي نجح في توفير أكثر من 400 شاغر وظيفي للمواطنين الباحثين عن عمل بمشاركة 26 شركة، وذلك في فندق فيرمونت عجمان، وبحضور سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة.

واطلع السويدي، خلال جولته في المعرض، على الفرص الوظيفية المطروحة، ملتقياً بممثلي الشركات المشاركة وعدد من الباحثين عن عمل، وأكد أن هذه المبادرات تعكس التزام الدائرة بتعزيز فرص التوظيف للمواطنين ودعم مستهدفات التوطين، مشيراً إلى أن تنظيم معرض "فرصة" يأتي في إطار الجهود الحثيثة لدعم سياسات التوطين، وتعزيز استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص عبر توفير منصة مباشرة تجمع الباحثين عن عمل بالمؤسسات الخاصة، وتتيح لهم التعرف على الفرص المتاحة وإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة.

وأضاف أن المعرض يبرز أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التوطين، وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال إتاحة فرص وظيفية نوعية تساهم في تعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يساند التوجهات الوطنية في مجال التنمية البشرية ويدعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والكفاءات.

واستهدفت الفرص الوظيفية المطروحة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة شهادات البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة، مما يعكس تنوع الشرائح المستفيدة ويدعم مستهدفات التوطين في شتى القطاعات الاقتصادية، وشملت هذه المجالات قطاعات الإدارة والدعم الإداري، والمالية والمحاسبة، والموارد البشرية، والخدمات المساندة، والتسويق والإعلام والاتصال، والصحة والسلامة والبيئة، والتعليم والتدريب، والدراسات والسياسات والبحوث، وخدمة المتعاملين، والتشغيل والخدمات العامة، موفرة بذلك خيارات مهنية واسعة لمختلف المؤهلات والخبرات.

ونجح المعرض في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين الباحثين عن عمل، حيث أجريت خلاله العديد من المقابلات الوظيفية المباشرة.

ويجسد هذا الحدث التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بتطوير مبادرات نوعية تسهم في ربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل الواعدة، وتعزز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل المتغير، بما يدعم بناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان.