سالم بن سلطان القاسمي يستقبل مجلس الإدارة الجديد لجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية

رأس الخيمة في 11 يونيو/وام/ استقبل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي الرئيس الفخري لجمعية المطاف للتراث والفنون البحرية في مجلسه بمنطقة الدهيسة برأس الخيمة مجلس إدارة الجمعية الجديد برئاسة عبدالله أحمد الشيبة رئيس المجلس.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على مسيرة الجمعية وبرامجها ومبادراتها المستقبلية.

ضم مجلس إدارة جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية كلا من محمود أحمد الشحي نائب الرئيس وعبدالله حسين الشحي مدير الجمعية وأشرف الحسيني أمين السر وأحمد راشد الشحي أمين الصندوق وموزه راشد الزحمي رئيسة اللجنة النسائية والمسرح والدكتور خالد الشحي رئيس العلاقات العامة والإعلام وبدر ناصر الشحي رئيس اللجنة البحرية والرياضية وخميس بن مسلم العلوي مسئول الفنون البحريه والمتحف.

واستعرض وفد الجمعية خلال اللقاء أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها الجمعية في مجال المحافظة على التراث البحري والفنون التراثية، إلى جانب الخطط والبرامج المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التراث الإماراتي الأصيل.

وثمن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الجهود التي تبذلها جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية في خدمة التراث والمحافظة على الموروث الثقافي والبحري، مؤكداً أهمية مواصلة العمل التطوعي والثقافي الذي يسهم في نقل التراث إلى الأجيال القادمة وتعزيز الوعي بأهميته في المجتمع.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أن التراث البحري يشكل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الإماراتية وجزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الوطن الشاهدة على كفاح الآباء والأجداد، موجهاً مجلس الإدارة الجديد بضرورة ابتكار مبادرات نوعية توظف التقنيات الحديثة والأدوات المعاصرة لجذب فئة الشباب والناشئة، وتحفيزهم على استكشاف تفاصيل هذا الموروث العريق، وضمان استدامتها رمزا للفخر والاعتزاز الوطني.

وفي ختام الزيارة أعرب وفد الجمعية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ سالم بن سلطان القاسمي على حفاوة الاستقبال ودعمه المستمر واهتمامه بأنشطة الجمعية، مؤكدين حرصهم التام على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الوطنية في خدمة التراث والفنون البحرية.